شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر فيروس كورونا على بشرتك؟.. من الطفح الجلدى إلى تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تقدم الوباء ، أدرك الأطباء أن فيروس كورونا COVID-19 يؤثر على أجزاء متعددة من الجسم خارج الرئتين، ويتضمن ذلك الجلد، حيث عرضت تقارير عن أعراض جلدية تتراوح من "أصابع القدم المصابة بالفيروس" إلى تساقط الشعر وأنواع مختلفة من الطفح الجلدي، وتظهر بعض الأعراض الجلدية بعد فترة وجيزة من الإصابة ، ووفقا لتقرير موقع " مديكال" الطبى، بينما تظهر أعراض أخرى في وقت لاحق أو في مرض أكثر خطورة. معظمهم يتحسن مع مرور الوقت.



تأثير كورونا على الجلد

بدأ الباحثون أيضًا في معرفة أسباب هذه الحالات الجلدية ، سواء كانت استجابة مناعية للجسم للعدوى ، أو ما إذا كانت الهرمونات متورطة.

فيما يلي بعض هذه الأعراض ، من الأكثر شيوعًا إلى الأقل:

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نتوءات حمراء صغيرة منتشرة وبقع حمراء مسطحة متعددة. بياض العين: هذا التهاب الملتحمة أكثر شيوعًا في وقت لاحق من المرض وفي المرض الأكثر خطورة. أعراض تشبه تورم الأصابع ، وتسمى عادة "أصابع القدم المصابة بفيروس كوفيد". يمكن أن تؤثر هذه على اليدين أو القدمين ، أو كليهما في نفس الوقت. يمكن أن يكون الجلد المتغير باللون الأحمر الأرجواني مؤلمًا ومثيرًا للحكة . طفح جلدي وردي أو أحمر مثير للحكة قد يظهر على شكل بقع أو كتل حمراء بارزة (شروية). البثور المائية : وهى عبارة عن بثور صغيرة مملوءة بالسوائل قد تظهر في وقت مبكر من المرض أو في أي وقت ، وغالبًا على اليدين. الطفح الجلدي المصاحب لمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال أو MIS-C، حيث يؤدي هذا "الجهاز المناعي المفرط" إلى حدوث التهاب في القلب والأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى تجلط الدم وأعراض الصدمة، ويمكن أن تحدث هذه المضاعفات النادرة جدًا لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد إصابة الطفل بـ COVID-19 يحدث تساقط الشعر (تساقط الشعر الكربي) في العديد من الأمراض الشديدة ، بما في ذلك COVID-19.



ما الذي يمكن أن يسبب هذه الأعراض؟لا تنتج بعض حالات الطفح الجلدي COVID-19 عن الفيروس نفسه ، ولكن بسبب استجابة مناعية الجسم للفيروس. ما الذي يمكن أن يسبب هذه الأعراض؟لا تنتج بعض حالات الطفح الجلدي COVID-19 عن الفيروس نفسه ، ولكن بسبب استجابة مناعية الجسم للفيروس.

على سبيل المثال ، تشير الأبحاث إلى أن البعض قد يكون ناتجًا عن الإفراط في تنشيط جزء من الجهاز المناعي يُعرف باسم الاستجابة "المتممة"، ويؤدي هذا إلى تلف الأوعية الدموية الذي يظهر في الأعراض من نوع التقرح .