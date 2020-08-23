إجراء أول عملية زرع رحم في إيطاليا

أجريت بنجاح أول عملية زرع رحم في إيطاليا، لمريضة ولدت دون رحم بسبب متلازمة نادرة.

وأجريت العملية الدقيقة والفريدة من نوعها في مركز زراعة الأعضاء في بوليكلينيكو بمدينة كاتانيا في جزيرة صقلية بجنوبي البلاد، بالتعاون مع المركز الطبي العام (مستشفى كانيزارو)، لمريضة تبلغ من العمر 29 عاما، وفقا لوكالة"agi" الإيطالية.

وأجريت الجراحة النادرة لزراع رحم للسيدة الإيطالية، التي كانت تعاني من متلازمة روكيتانسكي، وهي مرض نادر، ولدت المرأة على إثره دون رحم.

وقام بتنفيذ عملية زرع الرحم فريق جراحي مكون من بيرفرانشيسكو وماسيميليانو فيرو وباولو سكولو وجوزيبي شيبيليا، بناء على بروتوكول معتمد من قبل المركز الوطني لزراعة الأعضاء في يونيو 2018، بعد موافقة مجلس الصحة الأعلى الإيطالي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "ADNKronos" أن السيدة الـتي أجريت لها عملية زرع الرحم في العناية المركزة، لكنها بصحة جيدة، وتتم مراقبتها عن كثب، وفي انتظار الحصول على صورة أفضل لنتيجة العملية خلال الـ72 ساعة المقبلة.

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يذكر أن الرحم المزروع تبرعت به سيدة تبلغ من العمر 37 عاما، توفيت بسبب سكتة قلبية مفاجئة، وكانت أعربت قبل وفاتها عن موافقتها على التبرع برحمها.

ويهدف البروتوكول التجريبي للعملية إلى النتيجة الإيجابية لكي تنجب المريضة التي تمت لها عملية زرع الرحم، من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات، أولها نجاح زراعة العضو من وجهة نظر وظيفية.

وبعد عام واحد على الأقل من إجراء العملية، بمجرد استقرار الحالة السريرية للمريضة، سيتم البدء في عملية الحمل والإنجاب بمساعدة طبية، وإذا استمر الحمل بشكل إيجابي دون أي مشاكل، ستتم الولادة بعملية القيصرية.

وبمجرد حدوث الولادة، ستتم إزالة الرحم المزروع جراحيا لمنع المرأة من الخضوع لمزيد من العلاج المثبط للمناعة الضروري لتجنب رفض العضو المزروع.

وتعد عملية زراع الرحم هذه في إيطاليا رابع عملية زرع رحم في العالم من متبرعة ميتة، بعد واحدة في البرازيل و2 في الولايات المتحدة.

