شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لشحن كارت عداد الكهرباء من الموبايل بسهولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر إطلاقها خاصية الـNFC التي تستخدم في شحن كارت عداد الكهرباء من خلال الموبايل في أي مكان، بالإضافة لكيفية استخدامها عن طريق تطبيق سهل وبسيط، من خلال التليفون المحمول.

وتقدم «المصرى اليوم» كل ما يجب معرفته عن طرق شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول بتقنية Nfc، بدون الخروج من المنزل.

ما هي خاصية NFC؟

خاصية NFC أو خاصية Near Field Communication تعني بالعربية خدمة اتصال المدى القريب، توجد في معظم الهواتف الذكية الحديثة عبارة عن شريحة إلكترونية متواجدة في الغطاء الخلفي للهاتف، وتوفر طريقة اتصال لاسلكي مع جهاز إلكتروني آخر، بمجرد تلامسهما معا من الخلف، في دائرة نصف قطرها قرابة 4 سم، ويتمكن كل من الجهازين من إرسال واستقبال الملفات أيًا كان حجمها، والقيام بعدة مهام، دون الحاجة إلى وجود إنترنت الشريحة، أو إنترنت واي فاي.

ويدعم الكارت المزود بخاصية الـNFC الذي توفره الشركة القابضة للكهرباء، إمكانية شحن كافة أنواع العدادات مسبقة الدفع لعدد من الشركات المصنعة للعدادات، ويمكن شحن العدادات عبر تطبيقات سهل أو من خلال تطبيق My Fawry أو تطبيق «خالص»، my Fawry3، Shal 1، Gtpay2.

وأشارت الشركة، عبر موقعها الإلكترونى، إلى أنه في حال أن عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام أبليكشن sahl gtpay وو my fawry، وكهرباء خالص يتم استخدامها لباقى أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

خطوات شحن كارت عداد الكهرباء:-

1- تأكد من أن موبايلك يدعم خاصية Nfc، من خلال تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتأكد من أن الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية الـNFC هو الآخر.

2- قم بإدخال بياناتك ثم اضغط على زر تسجيل من أجل إنشاء حساب جديد.

3- قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها، من القائمة التي ستظهر أمامك، ثم اضغط على متابعة.

4- في حالة اختيار prepaid سيظهر لك «لو عايز تشحن»، قم بلصق الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات ولنقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.

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5- بعد أن يتم نقل الرصيد بنجاح إلى الكارت، ركِّب الكارت داخل العداد، لنقل رصيد الشحنة.

كما يمكن تغيير كارت العدادات غير المفعل بالخاصية، باستخدام كارت آخر جديد مزود بخاصية الـNFC عن طريق التوجه لإدارة الكهرباء التجارية التي تتبع لها.

كيف يمكنك استخدام خاصية NFC على هاتفك الأندرويد؟

في حالة التأكد من وجود تكنولوجيا NFC في هاتفك الأندرويد يمكنك بعد ذلك الذهاب إلى قائمة الإعدادات لتشغيلها بكل سهولة (قائمة الإعدادات Setting – المزيد More البحث عن كلمة NFC في أسفل القائمة – الضغط على تشغيل أو تفعيل).

يُذكر أن تكنولوجيا NFC تعمل على نقل البيانات والملفات بين الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد من خلال موجات الراديو بشكل سريع للغاية يفوق سرعة البلوتوث، حيث تقوم فكرة البلوتوث على نقل البيانات من خلال «الحث المغناطيسي» وهو الأمر الذي يجعل خاصية NFC أفضل كثيرًا من حيث السرعة.