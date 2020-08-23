إنفوجراف.. 10 فوائد صحية لكرنب بروكسل

الخليج 365الأحد 2020/8/23 04:33 م بتوقيت أبوظبي
يعد كرنب بروكسل أحد أنواع الأغذية الطبيعية التي تحمل العديد من الفوائد الرائعة للصحة، حيث يعد من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية.
يتميز كرنب بروكسل بكونه غنيا بفيتامين سي (فيتامين ج)، وفيتامين بـ6 وفيتامين أ وفيتامين ك، بالإضافة لغناه بالألياف الغذائية والمنجنيز والنحاس والبوتاسيوم، كما يحتوي على مركبات الفلافونويدات ومتعددة الفينول النباتية الغذائية.
العديد من الفوائد الصحية الذي يتميز بها هذا النوع من الخضراوات يوضحها الإنفوجراف التالي:
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