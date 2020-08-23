شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: الحكومة البريطانية تستعد لإسقاط ضريبة «فيسبوك» بضغوط من الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تستعد حكومة المملكة المتحدة لإسقاط الضريبة التي تم فرضها مؤخرًا على عمالقة التكنولوجيا فيسبوك وامازون وجوجل، تخوفا من ان تعرض تلك الضريبة صفقة التجارة مع الولايات المتحدة للخطر وذلك بعد تخارج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقال تقرير منشور على موقع جريدة الجارديان البريطانية اليوم ان ريتشى سوناك، المستشارة التي أعلنت في مارس الماضى فرض الضريبة، تخطط حاليا للتخلي عن ضريبة الخدمات الرقمية التي كان من المتوقع أن تولد حوالي 500 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في دفع التكلفة الهائلة لاستجابة الحكومة لوباء فيروس كورونا

واشارت «سوناك» في مارس الماضي وقت فرض الضريبة، «إن شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى يجب أن»تدفع نصيبها العادل من الضرائب«. ومع ذلك تستعد لإسقاط الضريبة بعد ضغوط من الشركات والسياسيين الأمريكيين

ونقلت صحيفة عن متحدث باسم وزارة الخزانة قوله: «لقد أوضحنا أنها ضريبة مؤقتة سيتم إلغاؤها بمجرد أن يتم التوصل إلى حل عالمي مناسب، ونواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتحقيق هذا الهدف». ولم ترد وزارة الخزانة على طلبات للتعليق من الجارديان

يأتي قرار سوناك الواضح بإسقاط الضريبة بعد أسابيع فقط من إرساله رسالة إلى وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، لمطالبة شركات التكنولوجيا الكبرى بدفع المزيد من الضرائب للمساعدة في تمويل التعافي من أزمة فيروس كورونا

وفي رسالة مشتركة مع وزراء مالية فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، قال سوناك إن أمثال جوجل وأمازون وفيسبوك استفادوا من الوباء وأصبحوا «أكثر قوة وربحية» ويحتاجون إلى «دفع نصيبهم العادل من الضرائب».

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وجاء في الرسالة التي حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن «أزمة كوفيد -19 الحالية أكدت الحاجة إلى تقديم توزيع عادل ومتسق للأرباح التي حققتها الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل بدون- أو مع وجود ضئيل- ماديًا خاضعًا للضريبة»