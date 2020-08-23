شكرا لقرائتكم خبر عن «TikTok»: ليس لدينا خيار سوى مقاضاة «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شركة TikTok للتواصل الاجتماعي ومشاطرة الفيديوهات، أنها سترفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أمر تنفيذي يحظر أية تعاملات أمريكية مع الشركة الأم المالكة «بايت دانس».

وقالت «تيك توك»: «إنه لضمان عدم تجاهل حكم القانون، وأن شركتنا والمستخدمين لها، يُعاملون بشكل عادل، ليس لدينا خيار سوى تحدي الأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي»، وأضافت تيك توك أنه بينما حاولت العمل مع حكومة الولايات المتحدة لحل مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي، فإن ما واجهته بدلاً من ذلك كان «الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة حيث لم تهتم الإدارة بالحقائق وحاولت إدخال نفسها في المفاوضات بين الشركات الخاصة.

واتهمت السلطات الأمريكية تطبيق «تيك توك» بإساءة استخدام البيانات من المستخدمين الأمريكيين منذ العام الماضي، لكن الشركة تؤكد أن بياناتها الأمريكية محفوظة في البلاد.