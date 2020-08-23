كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - الحازوقة عند الرضع، تسمى الفواق، لماذا يصاب الأطفال بالفواق؟ الفواق لا علاقة له بالتنفس. تحدث بسبب تقلصات مفاجئة في الحجاب الحاجز ناتجة عن تهيج أو تحفيز تلك العضلة. يرى بعض أطباء الأطفال الرائدين أن الفواق الرضيعي ناتج عادةً عن الرضاعة (الثدي أو الحليب الصناعي أو الأطعمة الأخرى)، أو انخفاض درجة الحرارة التي تتسبب في إصابة الطفل بالبرد ،التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، ليعرفنا أسباب الحازوقة عند الرضع، وهي الفواق، وقال يُعتبر الفواق غير ضار ما لم يثبت استمراره بما يكفي للتدخل في التغذية والنوم المنتظمين. قد يميل الأطفال المصابون بمرض الجزر المعدي المريئي (GERD) إلى الفواق بشكل متكرر، مصحوباً بالبصق والسعال والتهيج. يجب ذكر مثل هذا السلوك إلى مستشارك الطبي، كما يجب أن يحدث نوبات متكررة جداً من الفواق الذي لا يمكن السيطرة عليه، خاصة بعد سنة، على الرغم من أن الفواق بين الأطفال نادراً ما يكون علامة على حالة طبية أساسية أكثر خطورة.



هناك عدة طرق لإيقاف الفواق أو منعه عند الأطفال حديثي الولادة. يمكن أن يساعد أخذ فترات راحة من التغذية إلى التجشؤ واستخدام اللهايات، على سبيل المثال. من المهم أن تتذكري أن معظم الأطفال يصابون بالفواق في عامهم الأول، ولا يمثلون عادةً مصدراً للقلق، والسقطات يحدث عند الطفل العقود غشاء. هذا يدفع الهواء للخارج من خلال الأحبال الصوتية المغلقة، مما يخلق صوت الفواق، قد يشعر الشخص بالقلق من أن الفواق يسبب عدم راحة حديثي الولادة. في هذه المقالة، نستكشف العوامل التي تسبب الفواق في الأطفال حديثي الولادة، وأفضل الطرق لإيقافها ومنعها، ومتى يجب أن ترى الطبيب؟



أسباب الحازوقة عند الرضع

يحدث الفواق عندما يتسبب شيء ما في تشنج الحجاب الحاجز، وتغلق الأحبال الصوتية بسرعة. يخرج الهواء من خلال الأحبال الصوتية المغلقة، مما يخلق صوت الفواق.

الحجاب الحاجز هو عضلة كبيرة تمتد عبر الجزء السفلي من القفص الصدري. يتحرك صعوداً وهبوطاً عندما يتنفس الشخص.

الفواق عند الأطفال بدون سبب واضح ، ولكن يمكن أن تتسبب الرضاعة أحياناً في تشنج الحجاب الحاجز. قد تحدث عندما يكون الطفل:

أفراط في تناول الطعام.

يأكل بسرعة كبيرة.

يبتلع الكثير من الهواء.

يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى تمدد معدة الطفل. ويدفع ضد الحجاب الحاجز؛ مما يؤدي إلى تقلصات تؤدي إلى الفواق.

إذا حدثت الفواق بشكل متكرر، وتسببت في الضيق، فقد تنجم عن حالة صحية كامنة، مثل الارتجاع المعدي المريئي (GER). يحدث هذا عندما يعود الطعام المهضوم جزئياً وحمض المعدة من خلال أنبوب الطعام. عندما تمر هذه السوائل بالحجاب الحاجز، فإنها قد تهيجه وتسبب تشنجات.

قد لا تسبب مشاكل التغذية أو المعدة دائماً الفواق. قد يتشنج الحجاب الحاجز لأسباب غير معروفة.



طرق إيقاف الحازوقة عند الرضع



الفواق لا يؤذي الطفل عادة. في حين أن البالغين قد يجدون الفواق غير مريح، إلا أنهم يميلون إلى التسبب في ضائقة أقل عند الأطفال.

عادة ما يكون من الجيد ترك الطفل للتوقف عن الحازوقة. إذا لم يتوقفوا، فمن الجيد التحدث إلى الطبيب.

عندما يكون الشخص معنياً ولا يريد السماح لحازوقة الأطفال حديثي الولادة بممارسته، فقد يجد الاستراتيجيات التالية مفيدة:

أخذ استراحة لتجشؤ الطفل.

يمكن أن يساعد مص اللهاية في عرقلة الطفل.

عندما تمتلئ المعدة بالهواء، قد تضغط على الحجاب الحاجز، مما يسبب تشنجات. قد يقلل أخذ استراحة من الرضاعة لتجشؤ الطفل كمية الهواء في معدته. هذا يمكن أن يمنع الفواق.

وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، من المستحسن تجشؤ الأطفال الذين يتغذون على الزجاجة في كل مرة يستهلكون فيها من 2 إلى 3 أونصات .

إذا كان الطفل يرضع من الثدي، فمن الجيد تجشؤ الطفل أثناء التبديل بين الثديين.

باستخدام اللهاية

قد يساعد مص اللهاية في استرخاء الحجاب الحاجز ووقف الفواق.

إطعامهم بالماء

الماء الناضج هو مزيج من الأعشاب والماء. يستخدم تقليدياً لعلاج مشاكل المعدة والمغص .

الأعشاب الموجودة عادة في مياه الشرب:

زنجبيل

الشمر

البابونج

القرفة

إذا كانت مشاكل المعدة مسؤولة عن الفواق، يعتقد بعض الناس أن الماء الناضج قد يساعد. ومع ذلك ، لا يوجد دليل علمي يدعم هذا العلاج حالياً.



فرك ظهر الطفل لأيقاف الحازوقة

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فرك ظهره وهزهزة الطفل ذهاباً وإياباً يمكن أن يساعده على الاسترخاء. هذا قد يوقف التشنجات التي تسبب الفواق.

عليك تجنب هذه الأشياء أثناء علاج حازوقة الرضع

بعض العلاجات المعروفة للحازوقة متجذرة تماماً في التقاليد وليس لها أساس علمي. وتشمل هذه:

جعل الطفل يقف.

سحب لسانه.

إعطاء الرضيع الماء وهو غير قابل، العديد من العلاجات المنزلية الأخرى، يمكن لهذه العلاجات المفترضة أن تزعج الطفل وقد تكون خطيرة.



الوقاية من الحازوقة عند الرضع



لا يمكن الوقاية من الفواق غالباً، ولكن اتباع الاستراتيجيات أدناه قد يساعد:

إطعام الطفل قبل أن يصبح جائعاً جداً.

إطعام الطفل بشكل متكرر بكميات صغيرة.

يجلس الطفل منتصباً لمدة نصف ساعة بعد كل رضعة.

إعادة وضع الزجاجة بحيث لا يوجد هواء بالقرب من الحلمة.

التأكد من أن فم الطفل مغلق على الحلمة بأكملها.



متى تذهبين للطبيب؟



يجب استشارة الطبيب إذا كان الطفل يعاني من الفواق بشكل متكرر.

إن الفواق ليس عادة مدعاة للقلق عند الأطفال دون سن 12 شهراً.

تحدثي مع الطبيب إذا كانت الفواق متكررة أو يبدو أنها تزعج الطفل؛ لأن هذا يمكن أن يشير إلى حالة صحية كامنة.

قد يسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي فواقاً متكرراً وغير مريح. قد يكون الطفل مصاباً بالارتجاع المريئي إذا كان أيضاً:

يبكي أكثر من المعتاد ، خاصةً حول الرضعات.

تقوس ظهره بشكل مفرط أثناء أو بعد الرضاعة.

بصق أكثر من المعتاد.

أي شخص يشتبه في أن الطفل قد يكون مصاباً بالارتجاع يجب أن يتحدث مع الطبيب. الحالة سهلة العلاج.

فواق حديثي الولادة ليست عادة مدعاة للقلق. يصاب معظم الأطفال بالفواق في عامهم الأول. ترتبط العديد من الأسباب المحتملة بالتغذية.

قد يقلل اتباع أفضل ممارسات التغذية من الفواق، وقد تساعد أيضاً بعض العلاجات المنزلية.

إذا كانت الحازوقة متكررة ، أو إذا تسببت في ضائقة أو أعراض أخرى، فتحدثي مع الطبيب بعد بلوغ الطفل عاماً واحداً.

