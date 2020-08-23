ما هي مؤشرات لون البراز للطفل الرضيع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - شكل براز رضيعك ولونه وقوامه من الأمور المهمة التي لا بد أن تكوني على دراية بها، حيث تدل أشكاله وألوانه ورائحته على الحالات الصحية المختلفة للطفل، وواجبك كأم أن تكوني قادرة على التفريق بين الحالات المختلفة لبراز الطفل؛ لأنه ينبهك لحالته الصحية، إليكِ قائمة بأنواع البراز عند الرضع. الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، يخفف من حيرة الأمهات تجاه هذه المشكلة.

براز "العقي"

براز الرضع أسود مخضر ويسمّى (براز العقي)، النوع الأول من البراز الذي سترينه للمرة الأولى هو البراز باللون الأسود المخضر الذي يخرج بعد الولادة، وهو حالة طبيعية جداً لكنها مؤقتة لا تستمر لأكثر من ثلاثة أيام، وإذا زادت المدة على ذلك فعليكِ باستشارة الطبيب. وهو ناتج من السوائل والأشياء الموجودة في الأمعاء عند الرضيع في وقت وجوده داخل الرحم، يتخلص منها بعد خروجه لتظهر في صورة براز أسود لزج.

براز أخضر اللون

يعرف بسبب الخلط بين الحليب الطبيعي والحليب الصناعي وإعطائه للطفل، ويكون برازاً أخضر فيه زبد. اللون الأخضر الغامق للبراز لا يعتبر مؤشراً خطيراً في العادة، فهو قد يكون في مرحلة التغير الطبيعي للون البراز من العقي (براز حديثي الولادة) إلى البراز ذي اللون البني الطبيعي، وأحياناً قد يكون براز الأطفال أخضرَ عند تناولهم لغذاء أخضر اللون أو كنتيجة لتناولهم مكملات الحديد، وهنا لا داعي للقلق.

وفي حالة البراز الأخضر الفاتح فهو براز طبيعي يحدث عندما لا يتناول الطفل كميات كافية من حليب الثدي ليكمل كامل وجبته من الحليب الصناعي.

براز أخضر غامق

ستلاحظين في بعض الأوقات تغيُّر لون براز الرضيع للأخضر الغامق، قد يكون هذا بسبب سولفات الحديد الموجود في الأطعمة الجاهزة للأطفال مثل: السيريلاك بأنواعه ومنتجاته المختلفة، لا داعي للقلق، إذ لا تؤثر هذه المواد على عملية الهضم.

راقبي العلاقة بين كل وجبة وبراز الطفل، لكن تأكدي ألا يكون هذا اللون عبارة عن خيوط أو نقط دم.

براز أصفر

من الأنواع الطبيعية للبراز في حالة الرضاعة الطبيعية، ويكون قوامه عادياً ومحبباً لرؤيته لدى الأم، وهو ذو رائحة خفيفة وأحياناً يُصدِر المولود صوت غازات عالياً، إذا كنت ترضعين ابنك حليباً طبيعياً فهذا القوام واللون سيلازمانك طوال فترة الرضاعة الطبيعية، وحتى مرحلة إدخال الطعام التي يتغير فيها لون البراز وقوامه ورائحته تماماً.

إذا كنتِ تعتمدين على الرضاعة الصناعية فسيكون براز رضيعك لونه بيج وذو قوام غليظ بعض الشيء، وهذا هو القوام واللون الطبيعي في حالة الرضاعة الصناعية، وانتبهي في حالة تحول القوام إلى جاف أو سائل بشكل زائد على الطبيعي، عندها يجب استشارة الطبيب.

براز الرضيع الطبيعي

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ويأتي مع مرحلة إدخال الطعام فإذا بدأتِ في إطعام طفلك أي شيء بخلاف حليب الرضاعة الطبيعي أو الصناعي يتحول البراز إلى اللون الأبيض المخضر، وهو الشكل الطبيعي لبراز الرضع بعد البدء في مرحلة إدخال الطعام، وستكون الرائحة كريهة بالطبع، وتختلف تبعاً لما يتناوله رضيعك خلال اليوم.

براز مخاطي مع دم البقع الحمراء

قد يعني وجود بعض التمزقات حول فتحة الشرج، على الرغم أن الأمر بسيط؛ لكن يجب ألا تنتظري إذا استمرت هذه البقع في الظهور، وعندها عليكِ استشارة الطبيب فوراً لاحتمال وجود مشكلة في الأمعاء الغليظة أو فتحة الشرج.

البراز اللين البني

إذا كنت ترين هذا القوام كل فترة فلا داعي للقلق، ولكن إذا استمر أكثر من يومين، فهو علامة على الإصابة بالجفاف نتيجة الإسهال، استشيري طبيبك.



براز أبيض

اللون الأبيض يعني نقص في المادة الهاضمة التي يفرزها الكبد وتخزّن في المرارة، وهي المسؤولة عن اللون البني الطبيعي في البراز، لون البراز الأبيض نادر الحدوث، ويستدعي الاتصال بالطبيب على الفور.