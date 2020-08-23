السعال المزيف عند الأطفال الأسباب والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - جدول المحتوى

1.هل السعال المزيف عند الأطفال طبيعي؟

2.أسباب السعال المزيف للطفل.

3.كيف نفرق بين السعال الحقيقي والسعال المزيف عند الأطفال؟

4.كيف نمنع الأطفال من التظاهر بالسعال؟

السعال المزيف وهو أن طفلك يتظاهر بالسعال، فلا داعي للقلق، وهو أمر طبيعي لأن طفلك يتعلم مهارات جديدة ويتواصل مع الآخرين. ومع ذلك، إذا بدا طفلك مريضاً، أو كان يعاني من السعال المطول، فاطلبي المساعدة من طبيب الأطفال. حتى إذا كنت تعلمين أن طفلك يتظاهر بالسعال، فراقبيه عندما يسعل للتأكد من عدم وجود أي خطأ ،التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة؛ ليعرفنا المزيد عن الأسباب والنصائح لمنع طفلك من التظاهر بالسعال وطرق التفريق بين السعال الحقيقي والسعال المزيف عند الأطفال.

1.هل السعال المزيف عند الأطفال طبيعي؟

في معظم الحالات، يعتبر السعال المزيف خدعة لجذب انتباه مقدم الرعاية، لذلك عليك أن تحتضن طفلك، تحدثي إلى الطفل، امسحي أنفه، وما إلى ذلك، وبالتالي، فمن الطبيعي أن يتظاهر الصغار بالسعال أو العطس لمزيد من الاهتمام.

قد يبدأ السعال المزيف في عمر ستة أشهر، عندما يصبح الأطفال أكثر اجتماعية من خلال اللعب مع الوالدين والاستجابة للأصوات عن طريق إصدار الأصوات قد يكون دماغ الطفل النامي فضولياً لتجربة طرق التواصل والتماس الاهتمام من الوالدين.

يسعل الأطفال أو يعطسون أو يصدرون أصواتاً لأنهم يتعلمون إصدار الأصوات. لذلك، من الطبيعي أن يتظاهر الطفل بالسعال، ولا داعي للقلق إذا كان طفلك مرحاً ولا يسعل كثيراً.

2.أسباب السعال المزيف للطفل

يشير التظاهر بالسعال إلى أن طفلك يطور مهارات جديدة. قد يتظاهر الأطفال بالسعال للأسباب التالية.

لجذب الانتباه، قد يكتشف الأطفال أحياناً أن السعال وسيلة ممتازة لجذب انتباه الوالدين. يمكن أن يلهم الشخص الباحث عن اهتمام الصغير بسعال مزيف من خلال رؤية الاهتمام الخاص الذي يتلقاه الشخص المصاب بالسعال، خاصة إذا كان أخوه قد لفت الانتباه بسبب السعال. قد ينظر الأطفال أيضاً إلى السعال على أنه وسيلة للتواصل الاجتماعي.

تعلم الضوضاء، يمكن أن يكون التظاهر بالسعال مهارة تنموية سابقة للألفاظ. يميل العديد من الأطفال إلى تقليد الأصوات التي يسمعونها قبل أن يبدأوا في الكلام. من المعتاد أن يقلد الطفل صوت السعال بعد الاستماع إلى شخص يسعل.

اللعب، قد يعتقد الأطفال أنها طريقة للعب مع الوالدين أو مقدمي الرعاية. قد تجعل ردود أفعال الوالدين تجاه السعال المزيف لطفلك يشعر بأن تقليد السعال أو التظاهر به هو لعبة ممتعة. يبدأ الطفل الذي يتظاهر بالسعال أثناء اللعب في الضحك أو الابتسام عندما يلفت انتباهك.

ملاحظة: تأكدي دائماً من إصابة طفلك بسعال مزيف. يمكن أن تتسبب حالات معينة، مثل الربو أو بعض مهيجات مجرى الهواء، في حدوث سعال جاف لفترة قصيرة، وقد يبدو الطفل بحالة جيدة. قد يؤدي الترويل الزائد بسبب التسنين أو التنقيط الأنفي الخلفي أيضاً إلى السعال الجاف عند الأطفال. ومع ذلك، فمن غير المألوف أن يضحك الأطفال أو يكونون مرحين إذا كان لديهم سعال جاف حقيقي.

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3.كيف نفرق بين السعال الحقيقي والسعال المزيف عند الأطفال؟

يتوقف الأطفال عادة عن التظاهر بالسعال عندما يلفت انتباههم، وعادة ما يبتسمون أو يضحكون عندما تنتبه إلى سعالهم المزيف، والذي يبدو أشبه بسعال جاف أكثر من سعال رطب.

يمكن أن يشير السعال الحقيقي إلى أمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية الجرثومي أو حتى شفط جسم غريب في الممرات الهوائية مما قد يتطلب رعاية طبية فورية. لذا، فإن تجاهل السعال المستمر عند الأطفال ليس فكرة جيدة.

يمكن أن تسبب العديد من أمراض الجهاز التنفسي السعال وعلامات وأعراض أخرى مرتبطة به، مثل ما يلي:

الحمى.

سيلان أو انسداد الأنف.

سيلان اللعاب المفرط.

عصبي.

قلة الشهية.

مشاكل النوم.

جلد شاحب.

زرقة.

مشاكل في التنفس.

الإسكات.

قد تشعرين بأن طفلك يتظاهر بالسعال، ولكن إذا ظهرت عليه علامات وأعراض أخرى، فاطلبي المساعدة الطبية.

ملحوظة: ليس من الشائع أن يتظاهر الأطفال بالسعال لمدة أطول، أو أن يكون لديهم عادة سعال (سعال نفسي، أو سعال تشنجري، أو متلازمة السعال الجسدي) دون أي مرض جسدي. من النادر أن يتظاهر الرضيع بسعال ليخبرك بأنه مريض؛ لأن الطفل المريض أو المجهد يميل إلى البكاء.

4.كيف نمنع الأطفال من التظاهر بالسعال؟

يمكن أن يكون الأمر ممتعاً إذا قام طفلك بتزييف السعال مرة أو مرتين. ولكن إذا فعلوا ذلك باستمرار، فقد يكون الأمر مزعجاً بعض الشيء. إذا كان طفلك يتظاهر بالسعال بشكل متكرر، فقد تضطرين إلى قول «ممنوع السعال المزيف»، واسأليه عما يريد. استخدمي صوتاً لطيفاً للتواصل مع طفلك؛ قد يخيفهم الصوت العالي لأنهم قد لا يفهمون ما نقوله.

إذا كان طفلك يتظاهر بالسعال بشكل متكرر، فيجب تجاهله عندما يسعل لجذب الانتباه. الأطفال الذين يسعلون من أجل الانتباه سيتوقفون بشكل طبيعي عن فعل ذلك عندما يتم تجاهلهم.

متى تلجأين للطبيب؟

إذا كان طفلك يعاني من سعال مصحوب بعلامات أخرى لأمراض الجهاز التنفسي، فاطلبي الرعاية الطبية. يتطلب السعال عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر؛ اهتمام طبيب الأطفال. في بعض الأحيان، قد نضطر إلى زيارة طبيب الأطفال؛ لتأكيد السعال المزيف؛ لأننا قد نتجاهل عن طريق الخطأ السعال الجاف الحقيقي.

السعال الجاف، والسعال الرطب، والسعال الديكي، والسعال النباح (الخناق)، والسعال الليلي، وغيرها من السعال تتطلب التقييم والعلاج الطبي. لا يستطيع الطفل التظاهر بالسعال لفترة أطول ،رغم أنه قد يكون من اللطيف رؤية طفلك يحاول التظاهر بالسعال، إلا أن تشجيعه قد لا يكون مثالياً. بمرور الوقت، إذا استمر الأطفال في فعل ذلك كثيراً، فقد يكون ذلك مزعجاً للوالدين. يميل الأطفال إلى التظاهر بالسعال مرة أخرى عندما ننتبه لهم ونلعب معهم. نشجعهم على اللعب والتفاعل بطرق وأصوات أخرى بدلاً من التزييف أو تقليد السعال أو العطس.