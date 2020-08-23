عبارات ترحيبية بمناسبة العودة للمدارس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - اقترب موعد العودة للمدرسة، وفي ظل هذه الظروف التي نعيشها بسبب انتشار فيروس كورونا فقد أصبح لزاماً على أولياء الأمور تشجيع أطفالهم لاستمرار التعليم سواء عن بعد أو العودة التدريجية للمدرسة، ولذلك فقد جمعت لك "الخليج 365" هذه العبارات التشجيعية والترحيبية للعودة للمدرسة فتابعيها كالأتي. عبارات يمكن أن يكتبها الطفل على كراساته عام دراسي جديد، عام دراسي سعيد، يملأ قلبي فرحاً مع مدرستي.

مع بداية عامنا الدراسي الجديد، فلنحرص جميعًا أن يكون شعارنا إنطلاقة قوية إلى التفوق.

سنة دراسية جديدة سعيدة ممتلئة بالعلم والعمل والمعرفة.

يد على يد لنجدد دائمًا الولاء والعهد. عبارات علقيها على جدران البيت طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.

من كانت بدايته مشوقة وحاسمة، كانت نهايته مشرقة.

تعليمك أولى الخطوات لبناء مستقبلك.

الاستمتاع بالشيء يؤدي إلى البراعة والإتقان.

نجاحك هو ثمرة اجتهادك. عبارات ترحيبية تكتبها البنت على كراساتها Advertisements أنا صاحبة هِمَّة ولن أرضى بغير القمة.

أنا مربية الأجيال والأولى بالتعليم.

مدرستي هي بيتي الثاني ومملكتي. أقوال عامة عن المدرسة من فتح مدرسة أقفل سجناً.

من يفتح باب مدرسة يغلق باب سجن.

المدرسة هي منارة للعلم وفيض من المعارف. المدرسة هي الشعاع الذي يكسب الإنسان حياة تتلألأ بأنوار المعرفة.

المدرسة هي التي توسع المدارك، تشحذ المواهب وتصقلها ترتقي بالأفراد وتسمو بهم إلى الأفضل.

تخرج المدرسة المرء من الظلمات إلى النور. تستقبل المدرسة الأبناء صغاراً وتخرجهم كباراً قادرين على العمل والبــذل والعطاء ومواجهة الحياة.

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