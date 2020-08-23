شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وطرق التخلص من الهالات السوداء تحت العين والان مع التفاصيل

الأحد 23 أغسطس 2020

يعاني الكثير من الهالات السوداء التي تظهر تحت العين وتتسبب في الإحراج لدى الكثيرين، وقد تنتج الهالات السوداء عن بعض الأسباب الصحية أو العادات الخاطئة، ولهذا من المهم أن نتعرف على أسباب الهالات السوداء وطرق التخلص منها.



أسباب الهالات السوداء

قد تحدث الهالات السوداء نتيجة العوامل الوراثية التي تؤثر على الإصابة بها.

عادة ما يصاب الإنسان بالهالات السوداء مع التقدم في العمر، حيث تصبح البشرة في المنطقة المحيطة بالعين أكثر ترققا.

الإصابة بالأنيميا ونقص المعادن والفيتامينات الضرورية بالجسم، ونقص التغذية من أسباب ظهور الهالات السوداء.

عدم الحصول على النوم لفترات كافية والسهر من أكثر العادات الخاطئة التي تتسبب في الهالات السوداء أسفل العين.

الحالة المزاجية السيئة والتوتر والقلق من أهم الأسباب لظهور الهالات السوداء.

ترك المكياج على البشرة بدون إزالته قبل النوم يتسبب في ظهور الهالات السوداء.

عدم الحرص على تناول الماء يوميا بكميات كافية يؤثر على البشرة مما يصيبها بالجفاف والهالات السوداء.

حدوث اضطرابات في الهرمونات أثناء فترة الحمل والرضاعة يساعد على ظهور الهالات السوداء أسفل العين.

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طرق التخلص من الهالات السوداء

طرق التخلص من الهالات السوداء

استخدام زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب تساعد على التقليل من الانتفاخات التي توجد تحت العين، فضلا على أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي منطقة أسفل العين من الالتهابات.

يمكنك غمس قطعة من القطن في زيت اللوز الحلو ويتم تمريرها برفق على منطقة أسفل العين قبل النوم، ويترك حتى الصباح وتغسل البشرة، وعليك بتكرار هذا يوميا حتى تختفي الهالات السوداء.

أكياس الشاي

من الطرق السريعة التي تساعد على علاج الهالات السوداء والانتفاخات حول العين، عليك بوضع أكياس الشاي في الماء المغلي وتزال وتترك حتى تبرد وتوضع على العين لمدة ربع ساعة تقريبا.

عصير البرتقال

من الوصفات المفيدة للتخلص من الهالات السوداء بوقت قصير، حيث أن البرتقال يحتوي على فيتامين سي وفيتامين أ، مما يساعد على القضاء على الهالات السوداء.

عليك بخلط ملعقتين من عصير البرتقال مع قطرات من الجلسرين، ووضع الخليط أسفل العين ويترك لمدة 10 دقائق ويتم غسل البشرة وتجفيفها برفق.

الليمون والخيار

تعد من الوصفات الجيدة لإزالة الهالات السوداء وهذا من خلال استخدام عصير ثمرة من الخيار ويضاف إليها 2 ملعقة من عصير الليمون، وتغمس قطعة من القطن في الخليط وتوضع على العينين لمدة ربع ساعة، وتغسل البشرة بالماء الفاتر وتكرر ثلاث مرات أسبوعيا.