تطوير تقنية ثلاثية الأبعاد لتصور أنسجة الرئة التالفة بعد COVID-19 الشديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الفيزيائيون في جامعة جوتنجن بألمانيا ، جنبًا إلى جنب مع أخصائيي علم الأمراض وأخصائيي الرئة في جامعة هانوفر الطبية ، تقنية تصوير ثلاثي الأبعاد تتيح تمثيلًا عالي الدقة وثلاثي الأبعاد لأنسجة الرئة التالفة بعد Covid-19 الشديدة، وباستخدام تقنية الفحص المجهري بالأشعة السينية الخاصة ، وتمكن الأطباء من تصوير التغييرات التي يسببها فيروس كورونا في بنية الحويصلات الهوائية (الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئة) والأوعية الدموية.
تطوير أشعة 3 D
ومن خلال نهج التصوير الجديد ، يمكن تصور هذه التغييرات لأول مرة في أحجام الأنسجة الأكبر، دون قطع أو إتلاف الأنسجة كما هو الحال في الأنسجة التقليدية.
لذا فإن هذه التقنية، مناسبة بشكل خاص لتتبع الأوعية الدموية الصغيرة وفروعها في ثلاثة أبعاد ، وتحديد خلايا الجهاز المناعي التي يتم تجنيدها في مواقع الالتهاب.
ويأمل فريق البحث متعدد التخصصات، فى أن تدعم الطريقة الجديدة تطوير طرق العلاج والأدوية لمنع أو تخفيف أضرار الرئة الشديدة في Covid-19 ، أو لتعزيز التجديد والتعافي.
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