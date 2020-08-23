شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التصلب الجانبى الضمورى الذى أصاب مؤمن زكريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التصلب الجانبي الضموري هو مرض يصيب الخلايا العصبية الحركية. ترسل هذه الخلايا العصبية رسائل من دماغك إلى الحبل الشوكي ثم إلى عضلاتك، وهو مرض تدريجي ، مما يعني أنه يزداد سوءًا بمرور الوقت.

حيث يؤثر على الأعصاب الموجودة في المخ والحبل الشوكي التي تتحكم في عضلاتك، وعندما تضعف عضلاتك ، يصعب عليك المشي والتحدث والأكل والتنفس.

ووفقا للموقع الطبى " webmd" عند الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري ، تتفكك الخلايا العصبية الحركية في دماغك والحبل الشوكي.

عندما يحدث هذا ، لا يستطيع دماغك إرسال رسائل إلى عضلاتك بعد الآن، لأن العضلات لا تحصل على أي إشارات ، وتصبح ضعيفة للغاية، وهذا ما يسمى الضمور، وبمرور الوقت ، تتوقف العضلات عن العمل وتفقد السيطرة على حركتها.

في البداية ، تصبح عضلاتك ضعيفة أو متيبسة، قد يكون لديك المزيد من المشاكل مع الحركات الدقيقة - مثل محاولة زر قميص أو تشغيل مفتاح. قد تتعثر أو تسقط أكثر من المعتاد. بعد فترة ، لا يمكنك تحريك ذراعيك أو ساقيك أو رأسك أو جسمك.

Advertisements

في نهاية المطاف ، يفقد الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري التحكم في الحجاب الحاجز ، وهي عضلات الصدر التي تساعدك على التنفس، ثم لا يمكنهم التنفس من تلقاء أنفسهم وسيحتاجون إلى استخدام جهاز التنفس.

ومع ذلك ، يمكن لبعض الناس أن يعيشوا أكثر من 10 سنوات مع المرض.



أسباب التصلب الجانبي الضموري لا يزال الباحثون لا يعرفون بالضبط سبب موت الخلايا العصبية الحركية بسبب المرض، ولكن التغيرات الجينية الوراثية وراء 5٪ إلى 10٪ من الحالات، حيث تم ربط أكثر من 12 تغييرًا جينيًا مختلفًا بالتصلب الجانبي الضموري. أسباب التصلب الجانبي الضموري لا يزال الباحثون لا يعرفون بالضبط سبب موت الخلايا العصبية الحركية بسبب المرض، ولكن التغيرات الجينية الوراثية وراء 5٪ إلى 10٪ من الحالات، حيث تم ربط أكثر من 12 تغييرًا جينيًا مختلفًا بالتصلب الجانبي الضموري.

يمكن أن تلعب البيئة أيضًا دورًا في التصلب الجانبي الضموري ، حيث يدرس العلماء ما إذا كان الأشخاص الذين يتعاملون مع بعض المواد الكيميائية أو الجراثيم أكثر عرضة للإصابة بالمرض. على سبيل المثال ، الأشخاص الذين خدموا في الجيش خلال حرب الخليج عام 1991 أصيبوا بمعدلات أعلى من المعتاد.

الأعراض

تختلف أعراض التصلُّب الجانبي الضموري اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، بناءً على الخلايا العصبية المصابة بالمرض، قد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

صعوبة في المشي أو أداء الأنشطة اليومية العادية

التعثر والسقوط

ضَعْف الساقين أو القدمين أو الكاحلين

ضعف اليدين أو صعوبة تحريكهما

تداخل الكلام أو مشكلات في البلغ

تشنج في العضلات ووَخْز في الذراعين والكتفين واللسان

البكاء أو الضحك أو التثاؤُب غير الملائم للموقف

تغيرات معرفية وسلوكية

للأسف لا توجد علاجات، تعكس أضرار التصلب الجانبي الضموري (ALS)، ولكنها يُمكنها أن تبطِئ تطور الأعراض، وتمنع المضاعفات