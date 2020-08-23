شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية تدفعك إلى تناول البطاطا الحلوة يوميا والان مع التفاصيل

الأحد 23 أغسطس 2020

تعد البطاطا الحلوة من الوجبات الشهية التي تتميز بالمرونة في تحضيرها، ولها فوائد صحية متعددة، منها تعزيز صحة القلب والشرايين، كما تعد مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى الألياف الغذائية، وإليكم مزيد من فوائدها للجسم.



علاج الأرق ومحاربة السرطان.. فوائد صحية مذهلة للتمر الأحمر

1- تعزيز صحة القلب

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم ما يجعل لها دورا كبيرا في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم.

2- إمداد الجسم بالطاقة

غنية بالكربوهيدرات والنشويات التي تعد مصدرًا أساسيًا للطاقة في الجسم، وقد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون إلى زيادة أوزانهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن.

3- لمرضى السكري

تساعد على خفض نوبات هبوط السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري، حيث تعد مصدرا غنيا بالكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية.

4- تعزيز المناعة

كونها مصدرا غنيا بفيتامين C وبيتا كاروتين، ستلعب دورا كبيرا في تقوية المناعة وتعزيزها عن طريق تحييدها للجذور الحرة ومكافحة الالتهابات والأمراض العديدة.

Advertisements

5- علاج الأرق

مادة الكولين Choline في البطاطا الحلوة تساعد على الاسترخاء وعلاج الأرق وتحسين التعلم والذاكرة والتقليل من الالتهابات المزمنة.

6- صحة البشرة والعيون

البطاطا الحلوة مصدر رائع لفيتامين A المعروف بفيتامين الجمال، والبيتا كاروتين كمضاد أكسدة قوي فعّال في محاربة الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، كما أنه مهم للحفاظ على صحة العين وسلامة النظر.

7- مكافحة السرطان

أوضحت بعض الأبحاث أن البطاطا الحلوة قد تلعب دورا كبيرا في مكافحة بعض أنواع السرطانات، بما فيها سرطان البروستاتا وسرطان القولون، وكونها غنية بمركبات الفلافونويد، فهي تساعد في الحماية من سرطان الرئة وسرطانات الفم.

8- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تعد البطاطا الحلوة أحد الأغذية الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد بالفعل في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتلين البراز والوقاية من الإمساك.

9- الوقاية من فقر الدم

باعتبارها مصدرا للحديد والفوليك بالتأكيد سيكون لها دور عظيم جدًا في الوقاية من الأنيميا وفقر الدم، كما ينصح بها بشكل خاص للحوامل كوجبة خفيفة سهلة الهضم تمد أجسامهن بعناصر غذائية مهمة.