أهم الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يعد عنصر البوتاسيوم من العناصر الضرورية التي يحتاج إليها الجسم، ويساعد على الوقاية من الكثير من الأمراض ومنها ضغط الدم المرتفع والأمراض القلبية فضلا على فوائده الكثيرة للجسم.

ولهذا من المهم التعرف على أهم الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم ومن أبرزها ما يلي.





فوائد البوتاسيوم للجسم

يساعد البوتاسيوم على تحفيز الدماغ مما يساعده على القيام بوظائفه، حيث إن البوتاسيوم يزيد من وصول الأكسجين إلى الدماغ مما يساعد على تحفيز النشاط العصبي.

التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع والحفاظ عليه في معدلاته الطبيعية.

البوتاسيوم له دور في تعزيز عملية الأيض والتمثيل الغذائي، مما يساعد على نمو الخلايا وتجدد الأنسجة.

الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض.

البوتاسيوم من المعادن الفعالة لتهدئة الأعصاب، ولهذا فهو جيد لمن يعانون من القلق والتوتر.

البوتاسيوم مهم لتنظيم معدل السوائل بالجسم، مما يساعد الأجهزة على القيام بوظائفها بكفاءة.

أشارت الدراسات كما ذكر موقع "webmed" إلى أن البوتاسيوم يساعد على التقليل من أعراض مرض السكري ومنها التعرق الزائد، والعصبية، والضعف العام، والشعور بالصداع.

تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم يساعد على تعزيز صحة العظام وزيادة كثافة المعادن داخل العظام مما يحميها من الأمراض.

أطعمة غنية بالبوتاسيوم

السبانخ





تعتبر السبانخ من أفضل الخضروات الورقية التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، حيث أنها تحتوي على فيتامين أ, وفيتامين ك، فضلا على احتواءها نسبة عالية من البوتاسيوم، حيث أن تناول ما يقرب من 3 أكواب من أوراق السبانخ يمد الجسم بـ 558 مجم من البوتاسيوم.

الأفوكادو





Advertisements

من المعروف عن الأفوكادو أنه يحتوي على الكثير من الفوائد للصحة، ومنها أنه يحتوي على نسبة عاية من البوتاسيوم حيث أن 100 جرام من الأفوكادو تحتوي على حوالي 487 مجم من البوتاسيوم مما يساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع.

الموز





يساعد الموز على إمداد الجسم بالبوتاسيوم مما يساعد في الحفاظ على معدل ضغط الدم والحفاظ عليه من الارتفاع، حيث أن تناول 100 جرام من الموز تمد الجسم بحوالي 358 مجم من البوتاسيوم، والجدير بالذكر أن الموز يحتوي على عناصر غذائية هامة أخرى منها مضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي وفيتامين ب.

الزبادي





يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البوتاسيوم مما يساعد على الحد من الإصابة بالأمراض القلبية وارتفاع ضغط الدم، وقد أثبتت دراسة قامت بها جميعة القلب الأمريكية أن من يتناولون الزبادي يوميا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم حيث أن 100 جرام من الزبادي يحتوي على حوالي 141 مجم من البوتاسيوم.

البطاطس





تعتبر البطاطس من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والجدير بالذكر أن ثلث كمية البوتاسيوم بالبطاطس تتواجد في القشر وتناول 100 جرام من البطاطس غير المقشرة يمد الجسم بحوالي 407 مجم من البوتاسيوم.