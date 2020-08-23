روسيا تخطط لإنتاج 6 ملايين جرعة شهريا من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الصناعة دنيس مانتوروف قوله، الأحد، إن بلاده تتوقع إنتاج ما يتراوح بين مليون ونصف المليون، ومليوني جرعة شهريا من لقاحها المحتمل لمرض "كوفيد-19" بحلول نهاية العام، على أن تزيد الإنتاج تدريجيا إلى ستة ملايين شهريا.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الروسية تجربة اللقاح، الذي طوره معهد جماليا في موسكو، على نطاق واسع الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق عن تسجيل بلاده أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم، في إطار المساعي العالمية لإنتاج دواء لكوفيد -19.

وذكر بوتين أن اللقاح الجديد اجتاز كل اختبارات الأمان اللازمة لكن خبراء الصحة أثاروا المخاوف بشأن سرعة تطويره.