كسر الترقوة.. الأعراض والعلاج

كسر الترقوة من الإصابات الشائعة، وخاصة عند الأطفال والشباب، وتربط الترقوة الجزء العلوي من عظم القص بلوح الكتف.



وتشمل الأسباب الشائعة لكسر الترقوة حسب موقع "mayoclinic"، السقوط والإصابات الرياضية والصدمة الناجمة عن الحوادث المرورية، كما يمكن أن يتعرض الرضع في بعض الأحيان لكسر الترقوة الخاصة بهم أثناء عملية الولادة.

أعراض إصابة عظمة الترقوة، تتمثل في التورم والألم الذي يشعر به الفرد عند حركة الكتف، وصوت قرقعة يسمعها المصاب عند حركة الكتف، على ما قاله الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان السابق في مصر، لصحيفة الوطن المصرية.

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وأوضح الدكتور عادل العدوي، أنّ عظمة الترقوة تقع في مقدمة الصدر، وتحديدا أسفل العنق وعلى جانبي عظمة الصدر، وتوجد مباشرة فوق الضلع الأول على جانبي جدار الصدر الأمامي، ولها دور مهم في ربط الطرف العلوي بجذع الجسم، بحسب الصحيفة المصرية.

وكشف "العدوي"، أنه يمكن علاج كسر الترقوة، عن طريق التدليك بالثلج والعلاج الطبيعي والمسكنات، ويمكن إجراء عملية جراحية وزرع شرائح ومسامير بالعظم في الحالات الحرجة.

يشار إلى أن لاعب نادي الزمالك المصري محمد عبدالشافي أصيب خلال مواجهة الأهلي، مساء السبت، وقال طبيب فريقه: "هناك كسر بعظمة الترقوة".

ومن المقرر آن يخضع اللاعب الدولي لعملية جراحية، الأحد، بعدما تأكدت إصابته بكسر في عظمة الترقوة.