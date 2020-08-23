صحة ورشاقة

علامة غريبة في العينين تحذر من نقص فيتامين مهم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 23 أغسطس 2020

أكد أطباء أن ظهور الزوائد الرغوية البيضاء في العينين، قد يكون مؤشرا على نقص فيتامين A في الجسم، وهو العنصر الضروري لقيام الجسم بأعماله اليومية.

 

وبحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك عن صحيفة "إكسبريس"، يقوي فيتامين A جهاز المناعة ويعزز قوة البصر والرؤية في الأماكن المظلمة، كما يحافظ على صحة البشرة.

 

وقالت إخصائية التغذية ألينا بيتري: "فيتامين A ضروري لإنتاج رودوبسين، وهو صبغة توجد في شبكية العين تساعدك على الرؤية في الليل. ويمكن أن يتطور العمى الليلي الناجم عن نقص الفيتامين إلى جفاف الملتحمة، وهي حالة يمكن أن تلحق الضرر بالقرنية وتؤدي في النهاية إلى العمى".

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وأضافت بيتري "من الأعراض المبكرة الأخرى لجفاف الملتحمة بقع Bitot، وهي عبارة عن زيادات بيضاء ورغوية في الملتحمة أو الجزء الأبيض من العين. ويمكن التخلص منها بمجرد علاج نقص فيتامين A".

 

وتظهر بقع Bitot على شكل بقع جافة مثلثة الشكل مع طبقة مميزة من الرغوة في الأعلى.

 

وينصح الأطباء بتناول الجبن والبيض والأسماك والحليب والزبادي، لإمداد الجسم بالنسبة التي يحتاجها من فيتامين A.

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