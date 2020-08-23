صحة ورشاقة

الهند تحصل على اللقاح الأول ضد كورونا بحلول نوفمبر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تحصل على اللقاح الأول ضد بحلول نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت أحدث التقارير الإعلامية، أن الهنود سيحصلون على دفعات مجانية من لقاح COVID-19 في غضون 73 يومًا في إطار برنامج التحصين الوطني (NIP)، وهذا اللقاح ، الذي سيطلق عليه Covishield في الهند ، يتم تطويره من قبل جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة سويدية متعددة الجنسيات وصنعه معهد مصل الهند (SII)، أكبر منتج للقاحات في العالم.

 

وكشفت مصادر من معهد أمصال الهند وفقا لتقرير موقع " healthsite"،  أن الحكومة الهندية منحتهم ترخيصًا خاصًا لتسريع عملية بروتوكول المحاكمة ، والتي من المفترض أن تكتمل في غضون 58 يومًا.

لقاح كوفشيلد الهندى
لقاح كوفشيلد الهندى

من جانبه، أعرب وزير الصحة الاتحادي الدكتور هارش فاردان عن أمله في أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا في الهند بحلول نهاية عام 2020. وقد نُقل عنه قوله ، "أحد COVID-19 لدينا المرشحون للقاح في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية. نحن على ثقة تامة من أنه سيتم تطوير لقاح بحلول نهاية هذا العام ". 

ed2288506b.jpg
قصة تجارب لقاح كوفيشيلد

وبحسب ما ورد ، دخل Covishield المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أمس (22 أغسطس) ، مع إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح للمتطوعين، وستبدأ الجرعات الثانية بعد 29 يومًا وستنتهي النتائج النهائية لمحاكمة المرحلة الثالثة في غضون 15 يومًا أخرى. 

 

Advertisements

ووفقا لتصريحات مسؤول كبير من معهد أمصال الهند، قال: "بحلول ذلك الوقت ، نخطط لتسويق Covishield تجاريًا، فقد بدأت تجربة المرحلة الثالثة من هذا اللقاح في 17 مركزًا في الهند مع 1600 متطوع. 

 

وأكدت النتائج الأولية من التجارب السابقة لـ Covishield أن هذا اللقاح آمن، ولاحظ العلماء أيضًا أنه نجح في تحفيز استجابة الخلايا التائية (خلية مناعية) في غضون 14 يومًا من التطعيم واستجابة الجسم المضاد في غضون 28 يومًا.

fdfe75e20c.jpg
كيف ستعمل Covishield؟تم تطوير هذا اللقاح بسلالة ضعيفة من فيروس غدي نزلات البرد مشتق من الشمبانزي، وتم تعديله وراثيا للتأكد من أنه غير قادر على إصابة البشر، كما تم حقن الفيروس الغدي بمواد وراثية من البروتين السطحي لفيروس سارس- CoV-2 ، والمعروف باسم بروتين سكري سبايك (S)، حيث يساعد هذا البروتين المرتفع الفيروس التاجي الجديد على التسلل إلى جسم الإنسان والتسبب في العدوى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند تحصل على اللقاح الأول ضد كورونا بحلول نوفمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا