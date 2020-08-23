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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تحصل على اللقاح الأول ضد كورونا بحلول نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت مصادر من معهد أمصال الهند وفقا لتقرير موقع " healthsite"، أن الحكومة الهندية منحتهم ترخيصًا خاصًا لتسريع عملية بروتوكول المحاكمة ، والتي من المفترض أن تكتمل في غضون 58 يومًا.
لقاح كوفشيلد الهندى
من جانبه، أعرب وزير الصحة الاتحادي الدكتور هارش فاردان عن أمله في أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا في الهند بحلول نهاية عام 2020. وقد نُقل عنه قوله ، "أحد COVID-19 لدينا المرشحون للقاح في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية. نحن على ثقة تامة من أنه سيتم تطوير لقاح بحلول نهاية هذا العام ".
قصة تجارب لقاح كوفيشيلد
وبحسب ما ورد ، دخل Covishield المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أمس (22 أغسطس) ، مع إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح للمتطوعين، وستبدأ الجرعات الثانية بعد 29 يومًا وستنتهي النتائج النهائية لمحاكمة المرحلة الثالثة في غضون 15 يومًا أخرى.
ووفقا لتصريحات مسؤول كبير من معهد أمصال الهند، قال: "بحلول ذلك الوقت ، نخطط لتسويق Covishield تجاريًا، فقد بدأت تجربة المرحلة الثالثة من هذا اللقاح في 17 مركزًا في الهند مع 1600 متطوع.
وأكدت النتائج الأولية من التجارب السابقة لـ Covishield أن هذا اللقاح آمن، ولاحظ العلماء أيضًا أنه نجح في تحفيز استجابة الخلايا التائية (خلية مناعية) في غضون 14 يومًا من التطعيم واستجابة الجسم المضاد في غضون 28 يومًا.
كيف ستعمل Covishield؟تم تطوير هذا اللقاح بسلالة ضعيفة من فيروس غدي نزلات البرد مشتق من الشمبانزي، وتم تعديله وراثيا للتأكد من أنه غير قادر على إصابة البشر، كما تم حقن الفيروس الغدي بمواد وراثية من البروتين السطحي لفيروس سارس- CoV-2 ، والمعروف باسم بروتين سكري سبايك (S)، حيث يساعد هذا البروتين المرتفع الفيروس التاجي الجديد على التسلل إلى جسم الإنسان والتسبب في العدوى.
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