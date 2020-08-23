شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تحصل على اللقاح الأول ضد كورونا بحلول نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت أحدث التقارير الإعلامية، أن الهنود سيحصلون على دفعات مجانية من لقاح COVID-19 في غضون 73 يومًا في إطار برنامج التحصين الوطني (NIP)، وهذا اللقاح ، الذي سيطلق عليه Covishield في الهند ، يتم تطويره من قبل جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة سويدية متعددة الجنسيات وصنعه معهد مصل الهند (SII)، أكبر منتج للقاحات في العالم.

وكشفت مصادر من معهد أمصال الهند وفقا لتقرير موقع " healthsite"، أن الحكومة الهندية منحتهم ترخيصًا خاصًا لتسريع عملية بروتوكول المحاكمة ، والتي من المفترض أن تكتمل في غضون 58 يومًا.



لقاح كوفشيلد الهندى

من جانبه، أعرب وزير الصحة الاتحادي الدكتور هارش فاردان عن أمله في أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا في الهند بحلول نهاية عام 2020. وقد نُقل عنه قوله ، "أحد COVID-19 لدينا المرشحون للقاح في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية. نحن على ثقة تامة من أنه سيتم تطوير لقاح بحلول نهاية هذا العام ".



قصة تجارب لقاح كوفيشيلد قصة تجارب لقاح كوفيشيلد وبحسب ما ورد ، دخل Covishield المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أمس (22 أغسطس) ، مع إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح للمتطوعين، وستبدأ الجرعات الثانية بعد 29 يومًا وستنتهي النتائج النهائية لمحاكمة المرحلة الثالثة في غضون 15 يومًا أخرى. Advertisements

ووفقا لتصريحات مسؤول كبير من معهد أمصال الهند، قال: "بحلول ذلك الوقت ، نخطط لتسويق Covishield تجاريًا، فقد بدأت تجربة المرحلة الثالثة من هذا اللقاح في 17 مركزًا في الهند مع 1600 متطوع.

وأكدت النتائج الأولية من التجارب السابقة لـ Covishield أن هذا اللقاح آمن، ولاحظ العلماء أيضًا أنه نجح في تحفيز استجابة الخلايا التائية (خلية مناعية) في غضون 14 يومًا من التطعيم واستجابة الجسم المضاد في غضون 28 يومًا.