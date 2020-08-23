شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح طبية للتعامل مع تساقط الشعر المرتبط بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر عرض مفاجئ وغير تقليدي لفيروس كورونا، وقد أفاد عدد متزايد من مرضى الفيروس التاجي، بأنهم فقدوا أجزاء من شعرهم في الأشهر التي تلت تشخيصهم بمرض كوفيد 19، في هذا التقرير يقدم الدكتور باتريك أنجيلوس، مؤلف كتاب "علم وفن استعادة الشعر: دليل المريض"، أربع طرق لمساعدة الأشخاص، بمن فيهم الناجون من فيروس كورونا، على تقليل تساقط الشعر بعد المرض أو الصدمة، وفقاً لموقع إنسايدر.

ويقول الأطباء إن تساقط الشعر مرتبط على الأرجح بالإجهاد والصدمة الناتجة عن محاربة كوفيد 19 ومن المحتمل أن يكون تساقط الشعر الكربي، وهي حالة يتوقف فيها الشعر عن النمو بعد إصابة شخص ما، هو السبب الأساسي لتساقط الشعر.

4 نصائح للتعامل مع تساقط الشعر المرتبط بكورونا

اغسلي شعرك بعناية لتجنب سقوط كتل كبيرة ولا تجففيه بالمجفف

يمكن أن تساعدك الطريقة التي تغسل بها شعرك في الواقع على الاحتفاظ بقدر أكبر من شعرك

وقال أنجيلوس: "غسل وتمشيط شعرك للأمام باتجاه وجهك بدلاً من مؤخرة فروة رأسك ورقبتك يقلل من اجهاد بصيلات الشعر".

قد يؤدي قص الشعر القصير أيضًا إلى تخفيف شد البصيلات وتقليل كمية السقوط.

وأضاف أنجيلوس: "الشعر الطويل يزن أكثر، لذلك، يمكن أن يزيد من شد البصيلات".

بالإضافة إلى تنظيف شعرك بشكل صحيح ، فإن تجنب الأدوات الحرارية مثل مجفف الشعر أمر مهم لأن ذلك يمكن أن يجعل الشعر أكثر هشاشة وضعفا ومن المحتمل أن يتساقط.

علاج المشاكل الطبية الأساسية الأخرى التي قد تساهم في تساقط الشعر

يمكن أن تؤدي مشكلات مثل الاختلالات الهرمونية وانخفاض الغدة الدرقية ونقص الحديد أو اليود إلى تفاقم أي تساقط للشعر تعاني منه بالفعل بسبب إجهاد COVID-19.

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يمكن أن يساعد الحصول على العلاج الطبي لهم في تسريع عملية استعادة الشعر.

وأضاف أنجيلو "تجنب الإفراط في استخدام المكملات والأدوية بما أن المكملات مثل التستوستيرون وهرمون النمو البشري ومصل اللبن يمكن أن تسبب ترقق الشعر وتساقطه، خاصة تجنب الاستخدام المفرط لهذه المواد."

تنوع احتياجاتك الغذائية وتجنب الدايت الذى يفتقر للتغذية الجيدة

يمكن للتغذية أن تقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على صحة شعرك وسلامة خط الشعر وأوصى بتجنب الحميات المبتذلة التي تقلل من العناصر الغذائية الرئيسية.

ومن المهم حقًا تناول توازن صحي من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

تجنب البيئات التي يدخن فيها الناس

التدخين أو التواجد حول أشخاص مدخنين لا يضر فقط برئتيك، بل يمكن أن يضر شعرك.

وأوصي أنجيلوس أي شخص يعاني من تساقط الشعر ، وخاصة أولئك الذين أصيبوا بـ COVID-19 ، بتجنب المناطق التي يدخن فيها الناس.