بذور الكتان لتفتيت الدهون بطريقة مذهلة

من المعروف أن بذور الكتان تحتوي على بشكل كبير مركب أوميغا 3 الذي هو عبارة عن دهون صحية.

وتساعد هذه الدهون في منع تدفق السيتوكينات المسببة للالتهابات و التي تسبب بدورها في السمنة المركزية، ما يساهم بتقليل خطر زيادة الدهون، خاصة في منطقة البطن.

فوائد بذور الكتان في تنحيف الجسم

غنية بالأحماض الدهنية

تحتوي بذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك (ALA) الغني بأوميغا 3 النباتي، والذي يساعد الجسم على الشعور بالشبع والرغبة في عدم تناول الطعام.

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قليلة الكربوهيدرات

تتميز بذور الكتان بأنها منخفضة الكربوهيدرات المسؤولة عن زيادة الوزن.

البروتين

تحتوي بذور الكتان على 20% من البروتين، الذي يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون.

مضادات الأكسدة

تحتوي بذور الكتان أيضاً على مضادات الأكسدة التي تحسن من وظيفة الخلايا المسؤولة عن حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

غنية بالألياف

تعد بذور الكتان من الأطعمة الغذائية ذات الألياف العالية التي تشعر الجسم بالشبع وتنظم من حركة الأمعاء، إضافة إلى أنها تحد من مستويات الكوليسترول.

بذور الكتان منخفضة في السعرات الحرارية

تناول وجبات منخفضة السعرات الحرارية يتيح للجسم فرصة لاستخدام الدهون المخزنة. ملعقة كبيرة من بذور الكتان تحتوي على 73 سعرة حرارية،وبالتالي ، يمكن للشخص أن يفقد الوزن دون الشعور بالجوع.

الخلاصة: تمتلئ بذور الكتان منخفضة السعرات الحرارية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والبروتينات ، والألياف الغذائية ، ومضادات الأكسدة. قد تساعد في تخفيف الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي ، وتحسين الهضم ، والحد من الالتهابات ، وزيادة الشبع.

كيف يمكنك تضمينها في النظام الغذائي؟

الطريقة الأولى

يوصي خبراء الصحة بملعقة واحدة من بذور الكتان يومياً عن طريق إضافتها إلى السلطة أو العصير.

الطريقة الثانية

يمكن تناولها على شكل كبسولات أو زيت بذور الكتان.

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وصفات بذور الكتان للتنحيف

وصفة بذور الكتان والحليب والموز

المكونات:

ملعقة كبيرة من بذرة الكتّان

كوب من الحليب

القليل من الفانيلا

نصف كوب من التوت

نصف ثمرة من الموز

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات التي سبق ذكرها في الخلاط الكهربائي واتركيها حتى تتجانس كافة المكونات وتصبح عصيراً.

تناولي المزيج خلال النهار.

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وصفة بذور الكتان والماء

المكونات:

٣ ملعقة صغيرة من بذرة الكتان

١-٢لتر ماء

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بغلي الماء، ثم أضيفي إليها كمية بذور الكتان مع تغطيتها وتركها لمدة ليليه كاملة.

تناولي مقدار 150مل ثلاث مرات يومياً منها قبل الوجبة بثلاثين دقيقة.

احرصي على تكرار الوصفة عشرة أيام متتالية، ثم احصلي على استراحة لعشرة أيام أخرى وكرري العملية هكذا.

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