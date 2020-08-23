وصفة الموز والكركم لتفتيت دهون الكرش في أسبوع

تحلم الكثيرات بالحصول على قوام رشيق وإزالة الكرش بسهولة أي من دون ممارسة التمارين القاسية أو اتباع أنواع الرجيم الصعبة. ويعتقدن أن هذا ليس ممكناً أو مستحيلاً. وهو اعتقاد خاطئ، إذ يمكن الاستفادة من خصائص بعض المكونات التي تتمتع بالقدرة على حرق الدهون وخصوصاً في منطثة البطن خلال وقت قصير. ولهذه الغاية ينصح بتحضير شراب الموز والكركم السحري.

وصفة الموز والكركم

من السهل تحضير هذه الوصفة. فهي تحتوي على مكونات طبيعية تتوفر بشكل دائم في منزلك: كوب من حليب جوز الهند الطبيعي، شريحتين من الأناناس، 3 ثمار موز، ملعقتا طعام من زيت جوز الهند الطبيعي، ملعقة وسط من بودرة الكركم، نصف ملعقة وسط من الزنجبيل وملعقة وسط من بذور الشيا.

ولتحضيرها يجب القيام بهذه الخطوات الضرورية.

قطعي شريحتيّ الأناناس وثمار الموز إلى مكعبات صغيرة.

أضيفي إلى المكعبات حليب جوز الهند واخفقي المكونات في الخلاط.

بعد ذلك أضيفي إلى خليط الفواكه زيت جوز الهند والكركم والزنجبيل وواصلي عملية الخفق لبضع دقائق إلى أن تحصلي على مشروب كريمي منسجم وخال من الفتات.

تناوليه فوراً لتتمكني من الاستفادة من المكونات التي يحتوي عليها. فهو يساعد جسمك على التخلص من السموم وعلى حرق الدهون الضارة وخصوصاً تلك التي تتجمع في منطقة البطن.

Advertisements

فوائد

الموز: احرصي على تناول هذه الفاكهة وعلى تحضير المشروبات التي تحتوي عليها. فهي تمنحك الطاقة وتحتوي على السكّر الطبيعي وعلى المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين. ويساعد تناول الموز جسمك على الاسترخاء ويمنحك الشعور بالشبع ويخفف شهيتك.

الكركم: يحتوي على الكركمين أو المادة المكافحة للالتهابات وعلى مضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من السموم. كما أنه يحدّ من تأثير الشوارد الحرة التي تلحق الضرر بالخلايا. كذلك يعزز الكركم عمل أنزيمات الجسم الطبيعية وعملية أيض الدهون والبروتينات. وهذا يعني أنه يساعد على خسارة الوزن الزائد وعلى إزالة الكرش. وهو يتمتع أيضاً بخصائص مفيدة لصحة الدماغ والجهاز العصبي. إذاً أضيفيه دائماً إلى أطباقك أيضاً.





اقرئي أيضاً