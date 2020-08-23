بذور القاطونة.. سلاح فعال لمحاربة الإمساك

تعتبر نبتة القاطونة من النباتات السنوية ذات ساق عشبي قليل التفرع، لها أزهار بيضاء صغيرة.

وتحتوي القاطونة على مواد هلامية ومواد دهنية، بحيث تصل نسبة الزيوت في بذورها إلى 2%.





واستخدمت البذور قديما في الطب البديل من أجل علاج العديد من مشاكل الإمساك المزمن والإسهال الطفيف ووجع المفاصل والحرارة المرتفعة والصداع.

وقالت خبيرة التغذية الألمانية زابينا هولسمان، إن بذور القاطونة (Psyllium seed) تعد سلاحا فعالا لمحاربة الإمساك، حيث تعمل هذه البذور الغنية بالألياف الغذائية على تنشيط عملية الهضم.

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وأضافت "هولسمان" أن قشور بذور القاطونة تمتاز بفعالية أكبر من البذور ذاتها، مشيرة إلى أنه من الأفضل نقعها في الماء لعدة دقائق أولا، كي تؤتي مفعولها بصورة أفضل.





ويمكن إضافة البذور وقشورها إلى الموسلي أو الزبادي على سبيل المثال.

ومن المهم أيضا لتنشيط عملية الهضم بشرب السوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لترين على مدار اليوم.



