كوريا الجنوبية تسجل أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ أوائل آذار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 43 دقيقة

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن تسجيل أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ أوائل آذار وقالت إن فرض قواعد تباعد اجتماعي أشد قد يكون ضروريا في ظل استمرار تفشي الفيروس.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 397 إصابة جديدة حتى منتصف ليل السبت، ارتفاعا من 332 في اليوم السابق في استمرار لتسجيل زيادات يومية في خانة المئات لأكثر من أسبوع.

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وأضافت أن ذلك يرفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 17399 إصابة و309 وفيات.

ووسعت الحكومة اعتبارا من اليوم الأحد نطاق قواعد التباعد الاجتماعي من الدرجة الثانية المفروضة في سول إلى مناطق أخرى بالبلاد، وحظرت اللقاءات المباشرة في الكنائس وأغلقت الملاهي الليلية والحانات ومقاهي الإنترنت.

وقالت السلطات الصحية إنها قد تفرض في نهاية المطاف الدرجة الثالثة والأشد من قواعد التباعد الاجتماعي التي يُطلب فيها من المدارس والشركات إغلاق أبوابها إذا لم يتباطأ معدل ظهور الحالات الجديدة قريبا.