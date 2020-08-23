كورونا حول العالم: رقم مصري لم يتحقق منذ أبريل.. وفرنسا في "خطر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوفيات فيروس كورونا بأن عدد الوفيات تجاوز 800 ألف حالة وفاة حول العالم.

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 23.2 مليون, صباح الأحد.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات تجاوز 23 مليونا و203 آلاف حالة، كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 15 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 804 آلاف.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والأرجنتين والمملكة المتحدة والسعودية وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





ارتفاع إصابات الفرنسيين دون سن الأربعين

وقال وزير الصحة الفرنسي إن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربع أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما، لكنه حذر من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الوزير أوليفييه فيران في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش": "نحن في موقف محفوف بالمخاطر"، مضيفا أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات.





واستبعد الوزير، شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون، ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا لمحاربة انتشار المرض لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.

وقال الوزير "هذا ليس استثناء فرنسيا، إنه نظام أوروبي".

وسجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، وكان عدد الحالات اليومية وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.

وذكر الوزير أن عددا كبيرا من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض أو عانوا من مضاعفات محدودة.





زيادة قياسية في الهند

أظهرت بيانات الحكومة الهندية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تجاوز 3 ملايين حالة، حيث سجلت الهند أكبر زيادة يومية في العالم في الحالات منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، سجلت حتى الآن 3 ملايين و 44 ألفا و 940 حالة إصابة، منها 69 ألفا و 239 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والهند في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، بعد البرازيل والولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة.

وأظهرت بيانات على موقع وزارة الصحة وفاة 912 شخصا آخرين، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 56 ألفا و706 أشخاص.





17 وفاة جديدة في أستراليا

وذكرت السلطات الأسترالية أنها سجلت 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا جميعها في ولاية فيكتوريا لكنها أوضحت أن العدوى داخل الولاية تتخذ اتجاها نزوليا.

وبخلاف فيكتوريا، التي شهدت أكثر من 80 بالمئة من وفيات مرض كوفيد-19 في ظل الموجة الثانية للوباء، سجلت أستراليا زهاء 24500 حالة إصابة و502 وفاة.

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وسجلت فيكتوريا كل الوفيات المعلنة، الأحد، وأكد رئيس حكومتها دانيال أندروز رصد 208 حالات إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 182 حالة يوم السبت.

وقال "أندروز"، إن 11 حالة من بين الوفيات المعلنة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مرتبطة بظهور الوباء داخل دور للمسنين.





تراجع إصابات مصر دون المائة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، السبت، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة مقارنة مع 123 إصابة و19 وفاة، وذلك في تراجع دون المائة إصابة للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل/نيسان الماضي.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة".





كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس، إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران، ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





أكثر من 50 ألف إصابة جديدة في البرازيل

وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنه تم تسجيل 50032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و892 وفاة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و582362 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114250 حالة.





12 إصابة جديدة في الصين

وأكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 22 أغسطس/آب، انخفاضا من 22 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم السابع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 15 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 34 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 22 أغسطس/آب، 84951 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.





782 إصابة جديدة في ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 782 حالة ليصل الإجمالي إلى 232864.

وذكر المعهد أن الوفيات زادت حالتين ليصل الإجمالي إلى 9269.



