شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تنظمى لطفلك وجباته الغذائية والأطعمة الصحية المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتار الأمهات دائما فى التغذية السليمة لصحة أطفالهن وأنواع الطعام المناسبة الذى يساعدهم على النمو السليم، فتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بمثابة المفتاح لاتباع نظام غذائى صحى ومتوازن، لأن كل طعام يحتوى على مزيج فريد من المغذيات على حد سواء ( الكربوهيدرات ، البروتين ، و الدهون ) والمغذيات الدقيقة ( الفيتامينات والمعادن).

ويقدم موقع Harvard النظام الغذائى الصحى السليم لصحة الطفل وهو..

1: الخضروات

كلما زاد عدد الخضروات وكلما زاد التنوع كان ذلك أفضل، لكن لا تعتبر البطاطس والبطاطس المقلية من الخضار بسبب تأثيرها السلبى على سكر الدم، وينصح بالإكثار من الخضروات الملونة.

2: الحبوب الكاملة

تناول الحبوب الكاملة أو الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة المصنعة بشكل طفيف، لكن كلما كانت الحبوب أقل كان ذلك أفضل، الحبوب الكاملة مثل "القمح الكامل ، والأرز البني ، والكينوا"، والأطعمة المصنوعة بها ، مثل المكرونة وخبز القمح الكامل 100٪ - لها تأثير لطيف على سكر الدم والأنسولين من الأرز الأبيض والخبز وقشرة البيتزا والمعكرونة وغيرها من الحبوب المكررة.

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3: البروتين

اختر الفاصوليا والبازلاء، والمكسرات ، والبذور ، وخيارات البروتينات الصحية النباتية الأخرى ، وكذلك الأسماك والبيض والدواجن.

قلل من اللحوم الحمراء (لحم البقر ولحم الخنزير ولحم الضأن) وتجنب اللحوم المصنعة (لحم الخنزير المقدد ولحوم لذيذة والنقانق والنقانق).

4: الزيوت

استخدم زيوتًا صحية من النباتات مثل الزيتون والكانولا والذرة وعباد الشمس وزيت الفول السوداني في الطهي والسلطات والخضروات وعلى المائدة، وقلل من استخدام الزبدة من حين لآخر.

5: منتجات الألبان

الحليب ومنتجات الألبان الأخرى مصدرًا مناسبًا للكالسيوم وفيتامين د ، لكن لم يتم تحديد الكمية المثلى من منتجات الألبان ولا يزال البحث قيد التطوير. بالنسبة للأطفال الذين يستهلكون القليل من الحليب أو لا يتناولونه ، اسأل الطبيب عن مكملات الكالسيوم وفيتامين د المحتملة.