كورونا حول العالم.. 800 ألف وفاة وإصابات مصر دون المئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 800 ألف شخص في العالم حتى الآن، وسط تباين بين الدول في عدد الإصابات، التي ارتفع في بعضها بشكل كبير أدى لإعادة فرض القيود، فيما انخفض في أخرى بشكل ملحوظ.



وتأمل منظّمة الصحّة العالميّة في طيّ صفحة الوباء "خلال أقلّ من عامين"، بحسب ما قاله مدير المنظّمة ﺗﻳدروس أدهانوم جيبريسوس.

ودعت المنظّمة إلى "أن يلتزم الأولاد في سنّ الـ12 وما فوق، وَضع الكمامات كالراشدين".

وأميركا اللاتينيّة والكاريبي هي المنطقة الأكثر تضرّراً مع 254897 وفاة، وأكثر من نصف الوفيات في العالم سجّلت في 4 دول هي الولايات المتحدة مع 175416 وفاة والبرازيل مع 113358 وفاة والمكسيك مع 59610 وفيات والهند مع 55794 وفاة.

وتضاعف عدد الوفيات بكورونا منذ 6 يونيو/حزيران، وسجلت أكثر من 100 ألف حالة جديدة في 17 يوماً منذ 5 أغسطس/آب.

أوروبا تتجه لإعادة القيود

وأحصت إيطاليا 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، مسجّلة بذلك أسوأ حصيلة يومية منذ رفع الإغلاق في أيار/مايو، حسب حصيلة رسمية نشرت السبت.

كذلك، أشارت حصيلة وزارة الصحّة إلى ثلاث وفيات، ما يرفع عددها الإجمالي إلى 35 ألفاً و430 وفاة من مجموع 258 ألفاً و136 إصابة منذ بدء انتشار الوباء.

أمّا ألمانيا التي غالباً ما اعتُبرت مثالاً لإدارتها الأزمة، فسجّلت ألفَي حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلنت السلطات السبت. وسُجّلت في البلاد 9267 وفاة على الأقلّ.

وارتفع عدد الحالات الجديدة اليومية بشكل كبير في الأيام الماضية. وعزت السلطات ذلك إلى عودة عدد كبير من السياح الألمان من إجازات في الخارج في مناطق يتفشّى فيها الفيروس. كما يقول خبراء إنّ ذلك ناجم عن إجراء عدد كبير من الفحوص لكشف الإصابات.

والجمعة، أعلن شتيفن سيبرت، المتحدّث باسم المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل، أنّ "ارتفاع عدد الحالات الذي نشهده حاليّاً مقلق".

وتبقى التجمّعات الكبرى محظورة حتّى نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل على الأقلّ.





ونظّمت جامعة هاله سلسلة حفلات لموسيقى البوب في ظلّ تفشي فيروس كورونا، آملةً في أن تتمكّن، من خلال التجربة الجماعية التي تشمل أربعة آلاف شخص، من تحديد ما إذا أصبح بالإمكان استئناف الأحداث الكبيرة.

وسجلت فرنسا 3602 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء أوروبا ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 238002 حالة.

وكان عدد الحالات المسجل، السبت، أقل من الـ 4586 حالة التي سجلها هيئة الصحة الحكومية أمس الجمعة، لا يزال العدد أعلى من مستويات الحالات منذ مايو/ أيار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإصابة، لا تزال الوفيات أقل بكثير من تلك التي تم تسجيلها في وقت سابق من العام الجاري، وتم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 30512.

ومع قرب موعد العودة إلى المدارس، فرضت الحكومة أنْ يضع التلاميذ الذين تزيد أعمارهم على 11 عاماً كمامات في الصفوف. وهذا يطبّق في أحياء بباريس ومدن كبرى أخرى مثل ليون وتولوز ونيس.

وبات وضع الكمامة إلزاميّاً في إسبانيا التي أصبحت مجدّداً من الدول الأكثر تضرّراً، مع تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة في 24 ساعة، رغم العزل الصارم للغاية.

وتُتّخذ تدابير مماثلة في بريطانيا، حيث تُشدّد تدابير العزل في مناطق عدّة في شمال غرب البلاد. وبات الوضع في بيرمينجهام، ثاني مدينة أكثر اكتظاظاً في البلاد، تحت المراقبة.

وبعد أن كان الأمر مجرّد توصية، أصبح وضع الكمامات في وسائل النقل المشترك في الدنمارك إلزامياً اعتباراً من السبت في وقت تواجه المملكة ارتفاعاً في الإصابات وعدد البؤر المحلية.

آسيا تشدد الإجراءات الاحترازية لارتفاع الإصابات

وفي آسيا، سجّلت كوريا الجنوبية التي كانت نجحت في احتواء الوباء بفضل إجراء فحوص لكشف الإصابة على نطاق واسع وكشف المخالطين، أكثر من 300 حالة جديدة خلال يومين متتاليين.

وأعلنت السلطات السبت أنّه اعتباراً من الأحد ستطبّق القيود المفروضة في سيؤول على كامل الأراضي.

وأعادت الهند من جهتها فرض قيود صارمة لخفض تفشّي الفيروس خلال احتفالات دينيّة تستمرّ 10 أيّام وتعدّ الأهمّ في البلاد.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة، الأحد، إنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي انخفاضا من 22 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم السابع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 15 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 34 في اليوم السابق.

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وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 22 أغسطس/آب 84951 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وفي ظلّ الظروف الراهنة، لن تعود الأمور الى طبيعتها قريباً، رغم التفاؤل الذي أظهرته منظّمة الصحّة الجمعة.

وتبقى زيارة متحف أو حضور مباراة كرة قدم أو حفلة موسيقيّة أموراً صعبة المنال، لا بل محظورة في دول عدّة.

إصابات مصر دون المئة للمرة الأولى

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم السبت تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة مقارنة مع 123 إصابة و19 وفاة أمس وذلك في تراجع دون المئة إصابة للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل/نيسان.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

أمريكا اللاتينية.. تسارع مطرد في عدد الإصابات

وتتسارع أعداد الإصابات في أمريكا اللاتينية يوميا، والتي تتخطي الآلاف يوميا، وسجلت البرازيل وحدها 50 ألفا و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 3 ملايين و582 ألفا و362 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في عموم البلاد وصل حتى مساء السبت إلى 114 ألفا و250 وفاة، منها 892 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وتعد ولاية "ساو باولو" البؤرة الساخنة لتفشي الفيروس في البلاد، بنحو 749 ألفا و244 حالة إصابة، و28 ألفا و392 وفاة.

وفي الأرجنتين، يشهد الشمال وضعاً صعباً، حيث تُواجه منطقة جوجوي وهي من الأفقر في البلاد، ارتفاعاً في عدد الحالات ويستعدّ الأطبّاء "لانهيار" النظام الصحي. وأصيب 30% من الطواقم الطبية بالوباء.





وتلقّت فنزويلا، السبت، 73 طنّاً من المساعدات الطبية مقدّمة من إسبانيا والبرتغال لمؤازرة البلاد في التصدي للجائحة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و644 وفاة ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 556216 إصابة و60254 وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

أمريكا تصل إلى 5.65 مليون إصابة

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% مقارنة بالوقت نفسه، السبت، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 5.65 مليون إصابة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت الزيادة على مستوى البلاد في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.8% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد لإجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 661474 حالة، بزيادة 1% عن نفس التوقيت، الجمعة.

وشهدت تكساس أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بكورونا، حيث سجلت الولاية 241 حالة وفاة جديدة.

وسجلت أمريكا 48128 حالة إصابة و 1082 حالة وفاة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية.

أستراليا... الإصابات تصل لـ24602

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا إلى 24 ألفا و602 إصابة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الأحد بالتوقيت المحلي لمدينة سيدني.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض كورونا وصل إلى 485، في حيت تعافي من المرض 18 ألفا و757 شخصا.

وأعلنت أستراليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 29 أسبوعا.

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانيل أندروز، للصحفيين، السبت، إن ولايته سجلت 182 إصابة جديدة خلال يوم، معظمها في مدينة ملبورن.