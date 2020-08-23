شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اضرار الافراط فى استخدام الفيتامينات على الصحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الفيتامينات دورًا حيويًا فى الحفاظ على صحة جيدة، ولكن هناك بعض الاشخاص يفرطون فى استخدامها بدون نصيحة الطبيب وهو ما يمثل ضرر على الصحة، ويحذر الخبراء من تناول الفيتامينات بدون نصيحة الطبيب ويشيرون إلى هذا الخطر الطبى باسم فرط الفيتامين، وفقا لتقرير لصحيفة time now news

والفيتامينات الأكثر شيوعًا هى A وD وE وB6، يمكن أن يسبب فرط الفيتامين التعب، والتهيج، وفقدان الشهية (قلة الشهية)، والإمساك، والغثيان، والقيء، وضعف العضلات، وحصى الكلى، ومشاكل الكلى، والتهيج، والارتباك، والكلام غير المستقر، والمشية غير المستقرة، والجفاف، وفرط كالسيوم الدم.

فيتامين أ هو فيتامين مهم فى الجسم، أنه مهم لصحة الجلد والعظام والعينين، لكن السمية يمكن أن تسبب تغير لون الجلد إلى الأصفر وقد تؤدى إلى تضخم العظام وداء الفقار اللاصق. قد تؤثر الجرعات الزائدة أو بوصفة طبية مناسبة على دماغ الجنين ونمو عينيه.

وفى ظل تفشى وباء فيروس كورونا، يستخدم فيتامين C على نطاق واسع كمقوى للمناعة، ولكن الإفراط فى تناوله قد يسبب الغثيان والإسهال، واختلال توازن مضادات الأكسدة بالجسم، ويؤدى إلى زيادة الحديد فى مرضى الثلاسيميا.

فيتامين C وB قابلان للذوبان فى الماء ويتم التخلص منهما من الجسم بسرعة ولكن فيتامين D وE وK وA قابل للذوبان فى الدهون وبالتالى يتركز فى الجسم، تحتاج الفيتامينات التى تذوب فى الدهون إلى دهون لامتصاصها والبقاء فى الجسم لفترة طويلة.

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يرى الخبراء أن سمية فيتامين (د) يمكن أن تؤدى إلى الاكتئاب والنوبات ومشاكل الأسنان. قد يسبب مستويات عالية من الكالسيوم فى الدم وقد يجعل العظام هشة، قد تؤدى المستويات العالية من فيتامين د إلى إعادة امتصاصه بدون هرمون الغدة الجار درقية، مع الجرعات العالية من فيتامين (هـ) فإن التعب والضعف والصداع واضطرابات الجهاز الهضمى شائعة. يمكن أن يؤدى الإفراط فى فيتامين K أيضًا إلى حدوث تخثر زائد وتجلط الدم وتجلط الدم فى القلب والدماغ.

وبالمثل، يمكن أن تكون الفيتامينات الأخرى ضارة إذا لم يتم تناولها تحت التوجيه المناسب. يحتوى فيتامين ب 2 و3 على عوامل خطر، فيتامين ب 3، النياسين يسبب انخفاض ضغط الدم، والدوار، وتلف الكبد، والقرحة الهضمية والطفح الجلدى، ولكن الجرعة الزائدة تسبب الإسهال.

كما أن تناول أكثر من 200 ميكروجرام يوميًا يمكن أن يسبب اضطرابات عصبية عند تناوله لفترة طويلة، عادة ما يتم وصفه للنفق الرسغى وتوتر ما قبل الدورة الشهرية. وتضيف أن الجرعات المفرطة يمكن أن تسبب تنمل فى اليدين والقدمين.