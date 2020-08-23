شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: يحذر من دواء شائع يستخدم للوقاية من جلطات القلب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، من مفهوم خاطئ يعتقده بعض المرضى بخصوص الوقاية المستقبلية من جلطات القلب.
وقال الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “زيادة عدد حبات الأسبرين لايزيد الوقاية من جلطات القلب مستقبلاً (فيمن يحتاجها طبياً) وإنما يزيد احتمالية تقرحات المعدة والنزيف في أماكن اخرى من الجسم”.
كانت هذه تفاصيل خبر «النمر»: يحذر من دواء شائع يستخدم للوقاية من جلطات القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.