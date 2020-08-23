شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: يحذر من دواء شائع يستخدم للوقاية من جلطات القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، من مفهوم خاطئ يعتقده بعض المرضى بخصوص الوقاية المستقبلية من جلطات القلب.

وقال الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “‏زيادة عدد حبات الأسبرين لايزيد الوقاية من جلطات القلب مستقبلاً (فيمن يحتاجها طبياً) وإنما يزيد احتمالية تقرحات المعدة والنزيف في أماكن اخرى من الجسم”.