شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يمحو 200 مليار دولار من توقعات إيرادات إنترنت الأشياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خفضت GSMA Intelligence توقعاتها لإيرادات إنترنت الأشياء العالمية فى عام 2025 إلى 906 مليارات دولار بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد تعديل توقعاتها السابقة بأن تبلغ 1.1 تريليون دولار، حيث من المقرر أن تكون الأرباح من الخدمات المهنية واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا. وأشار المحللون، كجزء من استجابتهم للوباء، إلى أن الشركات أعادت ضبط نفسها للتركيز على الوصول عن بُعد والأتمتة، مع التركيز على المدى القصير على أدوات البرمجيات والسحابة. وقالت GSMA Intelligence: «نظرًا لأن الشركات تركز على البقاء، فإن الإنفاق يخضع حاليًا للتدقيق للحفاظ على النقد، ما يؤثر سلبًا على عائدات استشارات إنترنت الأشياء على وجه الخصوص».

وأضافت أن بعض الإنفاق الكامن سيتغير اعتبارًا من عام 2020 إلى عام 2021 وما بعده، ولكن مع عائدات النمو الاقتصادى، نتوقع عودة نمو إيرادات خدمات إنترنت الأشياء الاحترافية إلى مستويات ما قبل كوفيد- 19، مع اعتبار أن تكامل الأنظمة هو المسهم الرئيسى فى الإيرادات.

ووفقًا لمؤسسة «جارتنر» للأبحاث هناك مجموعة متنوعة تبلغ حوالى 21 مليارا، «أشياء» متصلة فى هذه اللحظة، تجمع البيانات وتؤدى جميع أنواع المهام، فى الغالبية من الأجهزة الاستهلاكية، من مكبرات الصوت الذكية إلى الساعات إلى أقفال الأبواب، والباقى يخدم الأعمال مثل الأجهزة الطبية، وأجهزة استشعار المحرك، والروبوتات الصناعية، وتعتمد كل مؤسسة تقريبًا الآن على أجهزة إنترنت الأشياء بشكل أو بآخر، ومع توفر الأمان المناسب يمكن أن يكون لها مردود هائل، حيث تنقل الأجهزة المتصلة كميات كبيرة من البيانات التى يمكن لمتخصصى التحليلات من خلالها تسريع تحول الأعمال، ناهيك عن أن القدرة على التحكم فى الأجهزة عن بُعد تناسب حقبة COVID-19 المضطربة، والتى يجب خلالها تقليل أى نوع من السفر، وتوقعت «جارتنر» أن يصبح هناك حوالى 25 مليار جهاز، تندرج تحت وصف إنترنت الأشياء بحلول العام 2025. كشف تقرير جديد أصدرته «كاسبرسكى» وحمل عنوان «السلطة القوية تتطلب تحمّل مسؤولية فائقة المنافع والتحديات المرتبطة باستخدام إنترنت الأشياء فى الشركات»، عن أن استخدام المنصات التجارية الخاصة بأنظمة إنترنت الأشياء يتزايد سنويًا فى جميع القطاعات تقريبًا.

وأظهر التقرير أن ما يقرب من ثلثى الشركات (80%) فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفّذت فى العام 2019 تطبيقات مرتبطة بإنترنت الأشياء، وتفيد هذه التقنيات الشركات بتوفير الموارد وإيجاد قنوات جديدة للإيرادات وزيادة كفاءة الإنتاج، لافتًا إلى أن استخدام منصات إنترنت الأشياء قد زاد فى جميع القطاعات تقريبًا على مستوى العالم، وأن أكبر نمو شهده قطاع الضيافة (من 53% فى 2018 إلى 63% فى 2019)، والرعاية الصحية (من 56% إلى 66%)، والتمويل (من 60% إلى 68%). واعتبارًا من 2019، تبنى قطاع تقنية المعلومات والاتصالات (بنسبة 71%) وقطاع التمويل (68%) إنترنت الأشياء أكثر من القطاعات الأخرى، وتُستخدم منصات إنترنت الأشياء فى أمورعديدة، بينها خدمات المدن الذكية والشبكات الكهربائية والقياس والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن مجالات التدفئة والتهوية والتكييف.