أمراض القلب.. ملامح الوجه تكشف احتمالات الإصابة

توصل علماء صينيون إلى اكتشاف طريقة تمكنهم من استخدام خوارزمية حاسوبية التعلم العميق للكشف عن أمراض الشريان التاجي عن طريق تحليل 4 صور للوجه.

وأشارت صحيفة "صن" البريطانية إلى أن بعض سمات الوجه ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الشعر الخفيف أو الرمادي، والتجاعيد، وثنية شحمة الأذن.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 7000 شخص خضعوا للاختبارات بين عامي 2017 و2019 ووجد الباحثون أن الخوارزمية تفوقت على الأساليب الحالية في التنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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وقال البروفيسور زهي تشنج، الذي قاد البحث ونائب مدير المركز الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية ونائب رئيس مستشفى فواي والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية طب اتحاد بكين: "هذه هي الدراسة الأولى التي تشير إلى أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الوجوه لاكتشاف أمراض القلب"، مؤكدا أنها ستكون "وسيلة رخيصة وبسيطة وفعالة لتحديد المرضى الذين يحتاجون إلى مزيد من الفحص".

وأوضج تشنج أنه بالرغم من قدرة الخوارزمية التي ابتكرها الباحثون في الكشف عن أمراض القلب من شكل الوجه إلا أنها بحاجة إلى مزيد من التطوير والاختبار في مجموعات أكبر من الأشخاص من خلفيات عرقية مختلفة.

ويقول الباحثون إن الطريقة الجديدة يمكن أن تحدد أمراض القلب المحتملة لدى الأشخاص عمومًا أو في المجموعات المعرضة للخطر، والتي يمكن إحالتها لمزيد من الفحوصات السريرية.