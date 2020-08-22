شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بـ«قنا الجامعي» ينجح في إعادة تثبيت يد طفل بعد بترها: استغرق 10 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد يوسف أحمد، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، نجاح فريق طبي من أقسام العظام والتخدير من إعادة زرع يد طفل في إطار العمليات الدقيقة.

وقال الدكتور سيد عبدالحميد، رئيس قسم جراحة العظام بطب قنا والمستشفى الجامعي، في تصريحات صحفية، السبت، إنه فور استقبال حالة طفل يبلغ 14 عامًا يعاني من البتر الكامل للكف قام فريق جراحي مكون من الدكتور خالد حسن مسلم مدرس واستشاري جراحة العظام وجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالقسم والأطباء احمد عبده من قسم العظام ومن قسم التخدير كلا من الأطباء محمد رجب فهيم ورمضان عبدالسلام أحمد تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير بإجراء عملية جراحية عاجلة نجحت في إعادة تثبيت اليد مرة أخرى.

وأضاف الدكتور خالد مسلم أن العملية استغرقت نحو 10 ساعات متواصلة تم خلالها تثبيت العظام وتوصيل الأوعية الدموية والشرايين والوردة وجميع الاوتار وأعصاب اليد المبتورة، مؤكدًا أن المريض الآن في حالة مستقرة، وتماثل للشفاء بالقسم الداخلي بالمستشفى، والآن في مرحلة العلاج المنزلي مع المتابعة الطبية المستمر لحالته من خلال القسم.