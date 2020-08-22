شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة قضايا العدالة البيئية في رسالة ماجستير بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الباحثة ميرفت حسين كامل السيد، مساعد رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، على درجة الماجستير في العلوم البيئية، قسم العلوم التربوية والإعلام البيئي، بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس بعنوان: «نموذج مقترح لمعالجة بعض قضايا العدالة البيئية المرتبطة بالتلوث واستنزاف الموارد في الصحف المصرية».

وتشكلت لجنة الإشراف والحكم من أ.د حاتم عبدالمنعم أحمد، أستاذ علم الاجتماع البيئي بقسم العلوم الإنسانية البيئية معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، وأ.د إيناس محمود حامد، أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإعلام وثقافة الطفل، كلية الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، ا.د هويدا مصطفى، أستاذ الإذاعة والتليفزيون وعميد كلية الإعلام، جامعة القاهرة، ا.د أماني عزت طولان، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب، جامعة عين شمس.

وتوصلت نتائج الدراسة لعدد من التوصيات من بينها: وضع وزارة البيئة قواعد بيانات بيئية تحدث باستمرار وتغطي قضايا العدالة البيئية بشكل خاص وقضايا البيئة بشكل عام وإتاحتها للصحفيين لتوظيفها في كتاباتهم. استفادة الهيئة الوطنية للصحافة من النموذج البيئي المقترح الذي تم إعداده لتطوير الصحف المصرية. زيادة اهتمام المؤسسات الصحفية لتناول قضايا العدالة البيئية في الصحف.

كما أوصت الباحثة في دراستها بضرورة التركيز على قضايا العدالة البيئية التي تمس واقع الحياة اليومية وتحريرها بطريقة جاذبة تعرض معلومات مفيدة وجديدة تسهم في توعيتهم على أن يتم ذلك باستخدام الصور والرسومات والأشكال مما يجعلها أكثر جاذبية وتأثيراً لدى القراء. والاستعانة بالخبراء والمتخصصين والعلماء عند عرض الموضوعات البيئية لتحقيق المصداقية والبساطة في التناول. وعرض الأبعاد المختلفة لموضوعات العدالة البيئية في الصحف المصرية بما يتفق مع المستوى الثقافى للقراء.