منظمة الصحة العالمية تنصح بارتداء الأطفال الكمامات من سن الـ 12

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 52 دقيقة

أكّدت منظمة الصحة العالمية أنّه على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما فوق وضع الكمامات للإسهام في التصدي لوباء كوفيد-19 بنفس الشروط التي تنطبق على البالغين، في حين ينبغي للأطفال ما بين سن السادسة والحادية عشرة وضعها حسب منهجية قائمة على مواجهة المخاطر.

وقالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في وثيقة إن الأطفال الذي تبلغ أعمارهم 12 عاما و ما فوق عليهم بالذات وضع الكمامات في الأماكن التي لا يكون فيها ممكنا ضمان الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمتر واحد، وعندما يكون هناك انتقال للعدوى واسع النطاق في المنطقة.

Advertisements

ولفتت المنظمتان إلى أن وضع الكمامات للأطفال ما بين السادسة والحادية عشرة من عدمه يعتمد على عدة عوامل، من بينها شدة انتقال العدوى في المنطقة، وقدرة الطفل على استخدام الكمامة، وسهولة الحصول على الكمامات ووجود إشراف ملائم من الكبار.

وأكّدت أنه لا يجب على الأطفال الذين في عمر خمسة أعوام وما دون ذلك وضع كمامات الوجه على أساس سلامة الطفل ومصلحته العامة.

وأوضحت المنظمتان أن الدراسات تشير إلى أن الأطفال الأكبر سنًا يلعبون دورًا أكثر نشاطًا في نقل فيروس كورونا مقارنة بمن يصغرونهم سنا، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى بيانات أكثر لفهم أفضل لدور الأطفال والمراهقين في نقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.