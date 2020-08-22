الإمارات..424 إصابة جديدة بكورونا و112 حالة شفاء

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ 46 دقيقة

سجلت الإمارات،السبت، 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ووفاة حالتين في الساعات الأربعة والعشرين الماضية .

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 70.079 فحصاً جديداً لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والمخالطين لهم وعزلهم.

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 424 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات 66.617 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 112 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 58.408.

كما أشارت إلى وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 372.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.