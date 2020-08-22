الصين تختبر لقاحها ضد كورونا في الأرجنتين

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ 56 دقيقة

وافقت الأرجنتين على المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا طورته مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية .

ومع تقدم الصين في السباق العالمي لتطوير لقاح للحد من جائحة “كوفيد-19” وتضاؤل عدد حالات الإصابة داخل الصين، تحتاج مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية إلى مشاركين في البحث من دول أخرى للاختبار، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وتسمح تجارب المرحلة الثالثة، التي تضم عادة عدة آلاف من المشاركين، للباحثين بجمع البيانات حول فعالية اللقاحات المحتملة للحصول على الموافقات التنظيمية النهائية.

وقالت المجموعة في بيان صدر الجمعة إنها ستشترك مع “إي.إل.إي.إيه” الأرجنتينية في تجربة اللقاح.

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وحصل اللقاح التجريبي الذي طورته المجموعة، وهي وحدة تابعة لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية “سينوفارم”، على موافقة من الإمارات في يونيو/حزيران لإجراء تجارب المرحلة الثالثة وتطوع 15 ألف شخص للمشاركة حتى الآن.

وقالت المجموعة، الخميس، إن بيرو والمغرب صادقا أيضاً على التجارب، كما حصلت على موافقة من البحرين لدراسة في إطار المرحلة الثالثة تشمل حوالي 6000 مشارك.

وحسب آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم ،توفي 803 آلاف و223 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 23 مليونا و121 ألفا و145 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 15 مليونا و715 ألفاً و254 مصابا حتى الساعة الـ8 صباحا بتوقيت جرينتش.