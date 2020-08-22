شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف تتأكد أنك مصاب بالأنفلونزا فى زمن الكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تصاب بالقلق والتوتر بمجرد شعورك بأعراض الأنفلونزا فى زمن الكورونا وتحتار هل ما أصبت به هو مجرد أنفلونزا عادية أم فيروس كورونا وتتشابه أعراض الأنفلونزا إلى حد كبير مع أعراض كورونا وكذلك تتشابه مع أعراض نزلات البرد أو عدوى الجهاز التنفسى، لذلك قد لا تتمكن من التمييز بين المشاكل بنفسك، ومن خلال اطمن على نفسك نتعرف على اختبارات تؤكد أنك مصاب بفيروس الأنفلونزا.

وبحسب موقع "verty well health" فى بعض الحالات، قد يقوم طبيبك بتشخيص إصابتك بالأنفلونزا بناءً على الأعراض، سواء كان شخص آخر فى منزلك مصابًا بالإنفلونزا أم لا.

يعد التشخيص الفورى للأنفلونزا أمرًا مهمًا، حيث يمكن أن يكون للعدوى مضاعفات، خاصة بالنسبة لبعض الأفراد وتتوفر العلاجات لتقليل مدة وشدة المرض.

كيف يتم تشخيص الانفلونزا؟ أعراضك

الفرق الرئيسى بين نزلات البرد أو عدوى الجهاز التنفسى العلوى والأنفلونزا هو كيفية ظهور الأمراض بينما يميل النوعان الأوليان إلى البدء ببطء وتدريجيًا خلال بضعة أيام، تتطور الأنفلونزا بسرعة، وعادةً ما تبدأ بصداع يتصاعد بسرعة إلى آلام شديدة فى الجسم وإرهاق.

تشمل أعراض الأنفلونزا الشائعة:

- حمى

- التعب / الإرهاق

- سعال

- آلام الجسم

- صداع الرأس

- قشعريرة

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الفحص البدنى

سيسألك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن الأعراض التى تعانى منها ومدة مرضك لتحديد الخطوات التالية سيفحص طبيبك أيضًا أذنيك وأنفك وحنجرتك ويستمع إلى رئتيك باستخدام سماعة الطبيب.

الاختبارات والتحاليل

هناك العديد من الفيروسات التى تسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا ولكنها لا تستجيب للأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة فى علاج الأنفلونزا.

بالنظر إلى ذلك، قد يقوم طبيبك أيضًا بإجراء اختبار إنفلونزا فى العيادة لتحديد ما إذا كانت أعراضك ناتجة بالتأكيد عن فيروس الأنفلونزا.

يعد اختبار الإنفلونزا مفيدًا بشكل خاص عندما يكون نشاط الإنفلونزا منخفضًا فى منطقتك ولكن طبيبك لا يزال يعتقد أنك قد تكون مصابًا به.

يمكن إجراء اختبارات الإنفلونزا السريعة فى المكتب وتستغرق حوالى 15 دقيقة للحصول على النتائج يشتمل الاختبار عادةً على مزرعة بكتيريا الأنف أو الحلق لتحديد ما إذا كانت الأنفلونزا أ أو الأنفلونزا ب موجودة.

فيروسات الأنفلونزا أ و ب

على الرغم من أن اختبارات الإنفلونزا يمكن أن تكون مفيدة، إلا أن ارتفاع معدل النتائج السلبية الخاطئة يجعلها ليست الحل الأمثل.

يكون الاختبار السريع أكثر دقة عند الرضع ويصبح أقل دقة كلما تقدمت فى العمر فى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، قد تكون حساسية الاختبار منخفضة تصل إلى 60%.

يمكن للاختبارات الأخرى الأكثر دقة تحديد سلالة الأنفلونزا المنتشرة فى منطقة ما (مثل الأنفلونزا A / H1N1، المعروف أيضًا باسم "أنفلونزا الخنازير")، على الرغم من أنها تستخدم بشكل حصرى تقريبًا لأغراض البحث.

تستغرق هذه الاختبارات وقتًا أطول ولكن يمكن أن تساعد مسؤولو الصحة العامة فى تقييم شدة تفشى الإنفلونزا وتحديد أفضل خيارات العلاج والتخطيط للقاحات الأنفلونزا المستقبلية.