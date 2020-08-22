شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري جهاز هضمي»: ليس كل ألم بـ«المعدة» سببه قرحة.. احذروا التغريدات السلبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد د. معتز هاشم، استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، أن الشعور بالألم أو الاستفراغ لا يعني وجود قرحة في المعدة.

وقال هاشم: “في الطب أي عرض ممكن يكون له أكثر من ١٠ أسباب، كمثال الاستفراغ له أكثر من ٣٠ سبب بين الالتهابات والأدوية وغيرها”.

وأضاف د. معتز هاشم: “فإن كتبت أن أعراض قرحة المعدة مثلاً منها ألم البطن والاستفراغ، فهذا لا يعني أبدًا أن كل ألم أو استفراغ قرحة”، مضيفا “لا تخاف بسبب تغريدات أو قوقل وإفحص حالتك عند طبيب”.