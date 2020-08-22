شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا»: كويكب يقترب من الأرض قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث، التابع لوكالة ناسا، السبت، أن كويكبا سيقترب من كوكب الأرض في 2 نوفمبر المقبل، قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضح المركز أنه تم التعرف على الكويكب لأول مرة من مرصد بالومار في مقاطعة سان دييجو في نوفمبر 2018، وفقًا لشبكة سي إن إن.

وتُظهر البيانات أن الكويكب، المُسمى «2018VP1»، سيقترب من الغلاف الجوي للأرض، لكن احتمال تأثيره على الأرض يبلغ 0.41%.

ويبلغ قطر الكويكب 0.002 كيلومتر أو نحو 6.5 قدم، وفقًا لبيانات «ناسا».

وحسب البيانات، فإن عدد الاصطدامات المُحتملة للكويكب ربما تكون 3، مع وجود «فرصة بنسبة 99.59% في أن يخطئ الكويكب الأرض».

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