كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 04:42 مساءً - إن معرفة متى تتوقف الأطعمة المهروسة في نظام طفلك الغذائي ليس سهلاً، لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع لإطعام طفلك، التقت الخليج 365 نت بأخصائي الأطفال وحديثي الولادة عمر عبد الحميد، ليعرفنا، متى يأكل الطفل طعاماً غير مهروس.

وقال إن إضافة الأطعمة المهروسة إلى النظام الغذائي لطفلك في حوالي 4 أشهر من العمر تقدم عالمًا جديدًا من الأذواق والقوام. لكن معرفة متى يجب التوقف عن الأطعمة المهروسة -عادة حوالي سنة واحدة من العمر- أمر مهم لمساعدة طفلك على تطوير مهارات المضغ والبلع.

الجدول الزمني التنموي

عادة ، يبدأ الرضع في الأطعمة المهروسة بين 4 و 6 أشهر من العمر. في البداية، اختاري الأطعمة المهروسة بمكون واحد فقط. عندما يصبح الطفل أكثر اعتيادًا على الملمس الجديد، قومي بتضمين الأطعمة المهروسة بمزيج من المكونات، وهذا يحدث عادة في حوالي 6 إلى 8 أشهر من العمر. عندما ينتقل طفلك إلى الإطار الزمني من 8 إلى 10 أشهر، يمكن تقديم الأطعمة المهروسة الممزقة. إذا كان طفلك جيدًا مع هذه الأطعمة، فأدخلي الخضار الناعم المطبوخ والفواكه المطبوخة والخبز والحبوب الناعمة والبيض المخفوق واللبن حوالي 10 إلى 12 شهرًا من العمر. إذا كان طفلك يدير هذه الأطعمة اللينة بسهولة، فتوقفي عن تناول الأطعمة المهروسة. من الناحية المثالية، يجب ألا يتناول طفلك الأطعمة المهروسة بعد عام واحد من العمر.

إشارات استعداد الطفل



سيعطي طفلك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه مستعد لتناول الأطعمة الصلبة والأصابع. قد تتضمن هذه الإشارات التقاط الأطعمة بإبهامه والسبابة، ونقل العناصر بسهولة من يد إلى أخرى وتحريك فمه في حركة مضغ. سيكون طفلك مستعدًا أيضًا للتوقف عن تناول الأطعمة المهروسة؛ لأنه يطور المزيد من الأسنان ويكتسب المزيد من السيطرة على لسانه. ومع ذلك، إذا حاولت إيقاف الأطعمة المهروسة في عمر 12 شهرًا وكان طفلك يعاني من الأطعمة الصلبة والأصابع، فقد يكون من الضروري إضافة الأطعمة المهروسة إلى النظام الغذائي. استشيري طبيب الأطفال إذا كان لديك أي مخاوف أو أسئلة حول النظام الغذائي الخاص بطفلك.

اعتبارات الحساسية

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عند إضافة أطعمة جديدة إلى النظام الغذائي للطفل، أضيفي مكونًا جديدًا واحدًا فقط في كل مرة. تتيح لك خطة التغذية هذه التعرف بسهولة أكبر على حساسية الطفل أو حساسيته تجاه أطعمة معينة. اسمحي لطفلك بتناول المكون الجديد لبضعة أيام؛ ما لم يحدث رد فعل تحسسي بالطبع. إذا لم تحدث أي ردود فعل بعد بضعة أيام، يمكنك إضافة مكون جديد آخر بأمان إلى نظام طفلك الغذائي.

الأطعمة التي يجب عليك تجنب إعطائها لطفلك

يجب تجنب بعض الأطعمة والمكونات في النظام الغذائي للطفل. وفقًا لوزارة الصحة بولاية فلوريدا، لا يجب أبدًا إعطاء طفلك الأطعمة المهروسة المصنوعة من العسل أو شراب الذرة أو السكر المضاف أو المحليات الاصطناعية أو التوابل أو الملح.