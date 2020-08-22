طفلي يتذمر من العودة إلى التعليم عن بعد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 أغسطس 2020 04:42 مساءً - فرضت الظروف الحالية المحيطة بالبلاد والتي أصبحت تهدد الصحة العامة نمطاً جديداً من التعليم هو التعليم عن بعد، وكذلك نظام التعليم المنزلي الذي بدأ تطبيقه في نهايات العام الدراسي السابق، ولذلك فالعودة إلى هذا النظام تحمل الكثير من التذمر من قبل التلاميذ الصغار.

فكيف يمكن أن تواجه الأم تذمر التلاميذ من العودة لنظام التعليم عن بعد؟، حول هذه المشكلة يتحدث المعلم وسيم يوسف_ معلم تعليم أساسي ومرحلة دنيا_ كالآتي.

تعريف نظام التعليم عن بعد

يعتمد مفهوم التعليم عن بعد على وجود الطالب في مكان يختلف عن المصدر الذي يتلقى العلم منه، والذي قد يكون الكتاب أو المعلم أو حتى مجموعة من الدارسين حسب تعريف ويكيبديا لهذا النظام التعليمي، وهو عبارة عن عملية نقل برنامج تعليمي من مكانه في حرم مؤسسة تعليمية ما الى اماكن متفرقة جغرافياَ، ويهدف إلى جذب طلاب لا يستطيعون تحت الظروف العادية الاستمرار في برنامج تعليمي تقليدي، وقد بدأ التعليم عن بعد في بعض الجامعات الأوروبية والأمريكية في أواخر السبعينات من القرن العشرين التي كانت تقوم بارسال مواد تعليم مختلفة من خلال البريد الى الطلاب .

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لماذا يتذمر التلاميذ الصغار من التعليم عن بعد؟

بناء على المفهوم السابق للتعليم عن بعد فالتلميذ الصغير سوف يفتقد وجود المعلم والتفاعل البصري معه، ثم التفاعل الجسدي.

سف يفتقد التلميذ الصغير لطقس التعليم والتي تحبب التلميذ بالمدرسة، وليس العكس، فليس العلم والتعلم هما اللذان يحببان الصغير بالمردسة بل طقوس الدراسة.

تشمل الطقوس وضع الشطائر في " اللانش بوكس"، كما أنه يفتقد طابور الصباح والفحة بين الحصص، واللعب مع الرفاق، ومقصف المدرسة.

التعليم في المدرسة بالنسبة للتلميذ المجتهد رحلة ممتعة، تتجدد فقراتها كل يوم، خاصة مع رفاق مجتهدين، ومعلمين يتفقهمون احتياجات الطفل.

كيف يمكن أن يتحمس الطفل للتعليم عن بعد مرة ثانية بعد الإجازة الصيفية؟