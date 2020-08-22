414 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا وشفاء 227067 بالسعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

وأوضح المركز في بيان أنه استلم الجمعة، 2562 عينة من عدة مختبرات.

وأعلن أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 10.121، والحالات النشطة 8.888، والمتعافين 1.053 والوفيات 180حالة.

مصر تسجل 123 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 97148 حالة، من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.

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كما أشارت إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

السعودية: 1213 إصابة جديدة.. وشفاء 227067

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 305186 حالة.

ما أعلنت الوزارة تعافي 1591 حالة جديدة، لترتفع حالات الشفاء في المملكة إلى 227067.

وأشارت الصحة السعودية إلى وفاة 32 حالة جديدة لترتفع الوفيات إلى 3580.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أكد الأربعاء، انحسار عدد الحالات الحرجة والنشطة والوفيات الناجمة عن الفيروس الجديد. وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي حول مستجدات الوباء، أن الوزارة سجلت تراجعاً في أعداد هذه الحالات منذ منتصف يونيو الماضي، لافتاً إلى ارتفاع حالات المتعافين من الفيروس.