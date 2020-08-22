كورونا.. ارتفاع حصيلة الوفيات بألمانيا وإصابات روسيا تتخطى 950 ألفاً

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - أعلنت السلطات في ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 13 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى صباح السبت، مضيفة أن عدد حالات الإصابة الجديدة لا يزال دون 200 حالة لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت فيكتوريا، وهي ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان، 182 إصابة جديدة، وذلك انخفاضا من أكثر من 700 حالة يومياً قبل أسبوعين.

2000 إصابة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2034 إلى 232082 في المجمل.

وذكر المعهد أن عدد الوفيات زاد 7 حالات ليصل الإجمالي إلى 9267.

زيادة قياسية جديدة في إصابات أوكرانيا

سجلت أوكرانيا، السبت، 2328 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية.

وتتجاوز الأعداد، الصادرة عن بيانات مجلس الأمن والدفاع الوطني، الرقم القياسي السابق لأكبر زيادة يومية والذي بلغ 2134، الخميس.

وبلغ مجمل الحالات 102971 منها 2244 ‭‭‭‭‬‬‬‬‬وفاة، وشهدت حالات الإصابة ارتفاعاً حاداً في الأيام الماضية.

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إصابات روسيا تتخطى 950 ألفاً

أعلنت روسيا، السبت، تسجيل 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما رفع إجمالي الإصابات إلى 951897.

وأضافت السلطات أنها سجلت 121 حالة وفاة أخرى في الساعات الـ24 الماضية، مما رفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 16310.

كوريا الجنوبية توسع نطاق تطبيق التباعد الاجتماعي

قالت كوريا الجنوبية، السبت، إنها ستطبق إرشادات تباعد اجتماعي أكثر صرامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد، في وقت تكافح فيه تفشياً جديداً مصدره العاصمة سول.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 315 إصابة جديدة حتى منتصف ليل الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 17002، إضافة إلى 309 وفيات.

وفرضت الحكومة من جديد قواعد تباعد اجتماعي من الدرجة الثانية في سول وبعض المدن المحيطة بها، بما في ذلك فرض قيود على التجمعات الكبيرة وحظر اللقاءات الشخصية في الكنائس وإغلاق الملاهي الليلية وحانات الكاريوكي ومقاهي الإنترنت.

وقررت السلطات فرض هذه القواعد في مناطق أخرى بالبلاد اعتبارا من الأحد، لكن في بعض المناطق التي تقل فيها حالات الإصابة ستكون الإرشادات أقرب للتوصيات منها للإلزام.

وتقسم السلطات الصحية قواعد التباعد الاجتماعي إلى 3 درجات، الأولى هي الأقل صرامة أما الثالثة فهي الأشد وتشمل الحث على إغلاق المدارس والشركات.