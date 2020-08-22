خبير يكشف العلاقة بين عدد ساعات النوم والإصابة بمرض الخرف

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

أشارت دراسات حديثة تكشف علاقة معلات ساعات النوم والإصابة بمرض الخرف ، حيث أكد طبيب القلب الروسي، فلاديمير خورشيف أن كبار السن لا يحتاجون إلى النوم أكثر أو أقل من عدد الساعات التي يحددها لهم الأطباء.

وأوضح أنهم إذا لم يحصلوا على قسط كاف من النوم فإن ذلك يؤثر على القلب، وإن زادت ساعات النوم فهم معرضون للإصابة بالخرف بنسبة مرتفعة، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وأشار خورشيف إلى العلاقة بين النوم والإصابة بالخرف بالإضافة لعدد ساعات النوم النظامية، قائلاً: “ثماني ساعات هي العدد الأمثل لساعات النوم للشخص العادي، وإذا تم تعويض قلة النوم عند الشباب بسهولة، فإن كبار السن يحتاجون بالتأكيد إلى النوم بقدر ما ينبغي، وهذا أمر حيوي”.

وأضاف: “الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً ويقتربون من سن الـ60 يحتاجون لنمط معين من النوم، ويجب أن يناموا يومياً وبشكل دائم 8 ساعات على الأقل”.

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وتابع: “وفي حال كانت عدد ساعات نومهم أقل فإنهم معرضون لعدد من المشاكل، حيث لن يكون الجسم قادراً على إعادة عمل جميع الأعضاء بشكل جيد، وسيعاني الدماغ والقلب والكبد والمعدة من ذلك”.

كما وتحدث الطبيب الروسي عن خطورة النوم المفرط، مؤكداً أنها لا تقل خطورة عن عدم الحصول على قسط كاف منه، وبأنها ترفع من نسبة الإصابة بالخرف.

وقال: “الكثير من كبار السن يقولون بأنهم سئموا من الحياة ويريدون النوم أكثر، والحقيقة بأن النوم لفترات طويلة عند كبار السن يعتبر أمراً ضاراً”.

وأوضح: “أظهرت دراسات أن النوم لأكثر من 9 ساعات أو 10 أو 11، يزيد من خطر الإصابة بتلف الدماغ الناتج عن تصلب الشرايين أو اعتلال الدماغ، مما يؤدي إلى ضعف إدراكي للدماغ، الأمر الذي قد يؤدي بالنهاية إلى خرف الشيخوخة، فالنوم المفرض أيضاً غير مرغوب به”.