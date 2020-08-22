بسبب تصاعد عدد الإصابات.. السلطات الأردنية تتجه لفرض حظر شامل في عدة مناطق

السلطات الأردنية تتجه لفرض حظر شامل في عدة مناطق
أعلن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، عدنان اسحق، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت معايير جديدة للتعامل مع الحالة الوبائية في البلاد.
وقال اسحق إن المعايير الجديدة تخص المحافظات أو الألوية أو المناطق أو الأحياء، حتى لا يتم العودة إلى الحظر الشامل في الأردن، بل الحظر الجزئي.
وأضاف أن فرض حظر شامل على منطقة سيعتمد على أعداد الإصابات المسجلة والمخالطين، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 لسكان المنطقة.
وبين أنه سيتم فرض حظر شامل في المناطق التي تسجل بها إصابات كبيرة، لإعطاء فرصة لفرق التقصي الوبائي لأخذ عينات من سكان المنطقة.
وأوضح اسحق: “وفق المعايير الجديدة فكل منطقة ستحصل على نتيجة أكثر من 7 نقاط سيفرض الحظر عليها”، واصفا الوضع الوبائي في الأردن بـ”المقلق”، مشيرا إلى أن فرق التقصي الوبائي تتوسع في أخذ العينات.
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