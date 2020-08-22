7 أطعمه تحارب الامساك فى لمح البصر

لحماية نفسك من الإمساك يجب أن يحصل البالغون على 25 إلى 31 جراماً من الألياف يومياً ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف والمياه في تجنب الإمساك.

إليك قائمة بكل من الفواكه والخضراوات بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في التخلص من الإمساك.

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1. الموز

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي، وعلاج مشاكل المعدة لأنها تساعد في استعادة وظيفة الأمعاء وعلاج الإسهال.

الموز يحارب الإمساك

2. البرتقال

تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال على الكثير من فيتامين سي الملين للبراز والألياف. يحتوي البرتقال أيضاً على Naringenin.

3. الكيوي

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف والماء مما يجعله فاكهة ممتازة لمحاربة الإمساك.

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أطعمة تحارب الإمساك

4. التفاح

يمكن أن يساعد تناول التفاح في التخفيف من الإمساك بسبب وجود ألياف البكتين، والتي يمكن أن تساعد في تسريع حركة الأمعاء، وتحسين أعراض الإمساك.

5. التين

وجد الباحثون أن التين يغذي الأمعاء ويقويها ويعمل كملين طبيعي بسبب محتواه العالي من الألياف.

6. الخوخ

يعمل كعلاج طبيعي للإمساك، حيث يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تساعد في زيادة كمية الماء في البراز، مما يزيد من حجم البراز ويخفف من الإمساك.

7. الكمثرى

يمكن أن يساعد استهلاك فاكهة الكمثرى في تخفيف الإمساك نظراً لاحتوائها على كمية وفيرة من الفركتوز والسوربيتول.