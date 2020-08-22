شكرا لقرائتكم خبر عن صور السيلفى تكشف إصابتك بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة صينية حديثة نُشرت أمس فى مجلة القلب الأوروبية أن إرسال صورة سيلفى إلى الطبيب وسيلة رخيصة وبسيطة للكشف عن أمراض القلب، وهذه الدراسة هى الأولى التى تظهر أنه من الممكن استخدام خوارزمية حاسوبية للكشف عن مرض الشريان التاجى من خلال تحليل أربع صور لوجه الشخص، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال".

ومن المعروف أن بعض سمات الوجه مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، يشمل ذلك الشعر الخفيف أو الرمادي، التجاعيد، وثنية شحمة الأذن، ورواسب صغيرة صفراء من الكوليسترول تحت الجلد، عادة حول الجفون، وقوس القرنية (رواسب الدهون والكوليسترول التي تظهر على شكل حلقة ضبابية بيضاء أو رمادية أو زرقاء معتمة في الحواف الخارجية للقرنية، لكن مع ذلك ، يصعب على البشر استخدامها بنجاح للتنبؤ وتحديد مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لذا فإن هذه الدراسة قد تساعد في تطوير هذا الأمر.

ووفقاً للدراسة فعلى الرغم من أن الخوارزمية التي ابتكرها الباحثون للكشف عن أمراض القلب من شكل الوجه تحتاج إلى مزيد من التطوير والاختبار فى مجموعات أكبر من الأشخاص من خلفيات عرقية مختلفة، يقول الباحثون إن لديها إمكانية استخدامها كأداة فحص يمكن أن تحدد أمراض القلب المحتملة لدى الأشخاص عمومًا أو في المجموعات المعرضة للخطر، والتى يمكن إحالتها لمزيد من الفحوصات السريرية.

قال البروفيسور زهى تشنج، الذى قاد البحث ونائب مدير المركز الوطنى لأمراض القلب والأوعية الدموية ونائب رئيس مستشفى فواى والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية طب اتحاد بكين "هذه هى الدراسة الأولى التي تشير إلى أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الوجوه لاكتشاف أمراض القلب.. إنها خطوة نحو تطوير أداة قائمة على التعلم العميق يمكن استخدامها لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب، سواء في العيادات الخارجية أو عن طريق أخذ المرضى "صور شخصية" لإجراء الفحص الخاص بهم وهذا يمكن أن يوجه المزيد من الاختبارات التشخيصية أو زيارة للطبيب".

وتابع "هدفنا النهائى هو تطوير تطبيق للأشخاص الأكثر عرضة للخطر لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب قبل زيارة العيادة.. قد يكون هذا وسيلة رخيصة وبسيطة وفعالة لتحديد المرضى الذين يحتاجون إلى مزيد من الفحص".





وسجل البروفيسور تشنج، والبروفيسور شيانج يانج جي، مدير معهد الدماغ والإدراك في في جامعة تسينجهوا، بكين، وزملاؤه 5796 مريضًا من ثمانية مستشفيات في الصين للدراسة بين يوليو 2017 ومارس 2019.

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كان المرضى يخضعون لإجراءات التصوير لفحص الأوعية الدموية ، مثل تصوير الأوعية التاجية أو تصوير الأوعية التاجية المقطعية وتم تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعات تدريبية (5216 مريضاً، 90٪) أو مجموعات التحقق (580 ، 10٪).

التقطت ممرضات الأبحاث المدربات أربع صور للوجه بكاميرات رقمية: واحدة أمامية، وصورتان جانبيان ، ومنظر واحد لأعلى الرأس كما أجروا مقابلات مع المرضى لجمع بيانات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية ونمط الحياة والتاريخ الطبي.

قام أخصائيو الأشعة بمراجعة صور الأوعية الدموية للمرضى وتقييم درجة الإصابة بأمراض القلب اعتمادًا على عدد الأوعية الدموية التي تم تضييقها بنسبة 50٪ أو أكثر وموقعها وتم استخدام هذه المعلومات لإنشاء وتدريب والتحقق من صحة خوارزمية التعلم العميق.

ثم اختبر الباحثون الخوارزمية على 1013 مريضًا آخرين من تسعة مستشفيات في الصين، تم تسجيلهم بين أبريل 2019 ويوليو 2019.

ووجدوا أن الخوارزمية تفوقت على الأساليب الحالية للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب في مجموعة التحقق من المرضى ، اكتشفت الخوارزمية بشكل صحيح أمراض القلب فى 80٪ من الحالات، ولم يكن مرض القلب المكتشف بشكل صحيح موجودًا في 61٪ من الحالات.

قال البروفيسور جي: "كان أداء الخوارزمية معتدلاً، والمعلومات الإضافية لم تحسن من أدائها، مما يعني أنه يمكن استخدامها بسهولة للتنبؤ بأمراض القلب المحتملة بناءً على صور الوجه وحدها..ساهم الخد والجبهة والأنف بالمزيد من المعلومات إلى الخوارزمية أكثر من مناطق الوجه الأخرى".