نقص فيتامين "أ".. انتبه لهذه العلامة الغريبة في العين

أكدت إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) أن فيتامين "أ" (A) يعد من الفيتامينات الضرورية لعمل الجسم اليومي، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى عدد من الأعراض الخطيرة، أبرزها ظهور علامة غريبة في العينين.



ويحسن فيتامين "أ" المعروف أيضا باسم "الريتينول"، عمل جهاز المناعة بينما يعزز رؤيتك في الأماكن المظلمة، كما يساعد في الحفاظ على صحة البشرة.

ولكن إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين (A) في نظامك الغذائي، فقد تظهر بقع غريبة على عينيك.





وتُعرف هذه البقع رسميا باسم بقع (Bitot)، وتبدو مثل الزوائد البيضاء الرغوية، وفقا لأخصائية التغذية ألينا بيتري.

ويمكن العثور على الزوائد في بياض العين، وقد تكون غير مريحة.

وكتبت بيتري في موقع (Healthline) الطبي: "فيتامين A ضروري لإنتاج رودوبسين، وهي صبغة توجد في شبكية العين تساعدك على الرؤية في الليل.

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ويمكن أن يتطور العمى الليلي الناجم عن نقص الفيتامين إلى جفاف الملتحمة، وهي حالة يمكن أن تلحق الضرر بالقرنية وتؤدي في النهاية إلى العمى.





وأضاف أن "من الأعراض المبكرة الأخرى لجفاف الملتحمة بقع Bitot، وهي عبارة عن زيادات بيضاء ورغوية في الملتحمة أو الجزء الأبيض من العين. ويمكن التخلص منها بمجرد علاج نقص فيتامين A".

وتظهر بقع (Bitot) على شكل بقع جافة مثلثة الشكل، مع طبقة مميزة من الرغوة في الأعلى.

وتشمل أفضل مصادر فيتامين A: الجبن والبيض والأسماك الزيتية والحليب والزبادي.





ويمكنك أيضا تحسين كمية الفيتامينات في نظامك الغذائي، من خلال تضمين مصادر جيدة للبيتا كاروتين، حيث يحولها الجسم بشكل طبيعي إلى فيتامين (A).

وتشمل مصادر بيتا كاروتين: الخضار الورقية والجزر والفلفل الأحمر والمانجو والبابايا.