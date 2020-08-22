كورونا حول العالم.. زيادة قياسية في أوكرانيا و"صفر إصابات محلية" بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 803 آلاف و223 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 23 مليونا و121 ألفا و145 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 15 مليونا و715 ألفاً و254 مصابا حتى الساعة الـ8 صباحا بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

13 وفاة في فيكتوريا الأسترالية

أعلنت السلطات في ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 13 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى صباح السبت، مضيفة أن عدد حالات الإصابة الجديدة لا يزال دون 200 حالة لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت فيكتوريا، وهي ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان، 182 إصابة جديدة، وذلك انخفاضا من أكثر من 700 حالة يومياً قبل أسبوعين.





22 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الجمعة، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم السادس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية، ولم يتم أيضاً تسجيل حالات وفاة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى الجمعة 84939، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.





2000 إصابة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2034 إلى 232082 في المجمل.

وذكر المعهد أن عدد الوفيات زاد 7 حالات ليصل الإجمالي إلى 9267.





441 إصابة جديدة في ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

وأوضح المركز في بيان أنه استلم الجمعة، 2562 عينة من عدة مختبرات.

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وأعلن أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 10.121، والحالات النشطة 8.888، والمتعافين 1.053 والوفيات 180حالة.

زيادة قياسية جديدة في إصابات أوكرانيا

سجلت أوكرانيا، السبت، 2328 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية.

وتتجاوز الأعداد، الصادرة عن بيانات مجلس الأمن والدفاع الوطني، الرقم القياسي السابق لأكبر زيادة يومية والذي بلغ 2134، الخميس.

وبلغ مجمل الحالات 102971 منها 2244 ‭‭‭‭‬‬‬‬‬وفاة، وشهدت حالات الإصابة ارتفاعاً حاداً في الأيام الماضية.





إصابات روسيا تتخطى 950 ألفاً

أعلنت روسيا، السبت، تسجيل 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما رفع إجمالي الإصابات إلى 951897.

وأضافت السلطات أنها سجلت 121 حالة وفاة أخرى في الساعات الـ24 الماضية، مما رفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 16310.





كوريا الجنوبية توسع نطاق تطبيق التباعد الاجتماعي

قالت كوريا الجنوبية، السبت، إنها ستطبق إرشادات تباعد اجتماعي أكثر صرامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد، في وقت تكافح فيه تفشياً جديداً مصدره العاصمة سول.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 315 إصابة جديدة حتى منتصف ليل الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 17002، إضافة إلى 309 وفيات.

وفرضت الحكومة من جديد قواعد تباعد اجتماعي من الدرجة الثانية في سول وبعض المدن المحيطة بها، بما في ذلك فرض قيود على التجمعات الكبيرة وحظر اللقاءات الشخصية في الكنائس وإغلاق الملاهي الليلية وحانات الكاريوكي ومقاهي الإنترنت.

وقررت السلطات فرض هذه القواعد في مناطق أخرى بالبلاد اعتبارا من الأحد، لكن في بعض المناطق التي تقل فيها حالات الإصابة ستكون الإرشادات أقرب للتوصيات منها للإلزام.

وتقسم السلطات الصحية قواعد التباعد الاجتماعي إلى 3 درجات، الأولى هي الأقل صرامة أما الثالثة فهي الأشد وتشمل الحث على إغلاق المدارس والشركات.