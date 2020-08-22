لمحبي القهوة.. شرب فنجانين أو أكثر يقلل من فرص الإصابة بالسرطان بنسبة 38%

شرب فنجانين من القهوة أو أكثر يقلل من فرص الإصابة بالسرطان
لا تزال القهوة معشوقة الملايين، خاصة مع تعدد انواعها وطرق تحضيرها، ولكن ما فائدة شرب كوب او اثنين من من القهوة يومياً؟
وفي جديد الدراسات الطبية فقد توصل علماء أستراليون الى ان شرب كوبين الى ثلاثة من القهوة يوميا يقلل من فرص الإصابة بالسرطان بنسبة تصل لـ38 في المئة، وخطر الوفاة بنسبة تصل لـ46 في المئة.
لترتفع هذه النسب في حال زادت عدد أكواب القهوة اليومية من 4 وما فوق، لتقلل فرص الإصابة بنسبة تصل لـ41 و 71 في المئة.
الدراسة التي نشرها موقع MedicalXpress، حلل فيها فريق العلماء بيانات لأشخاص أصيبوا بسرطان الكبد في عام 2016، حيث توفي أكثر من 1240201 شخص جراء المرض في العالم.
أخذ العلماء أيضا في الاعتبار إحصائيات استهلاك القهوة بين هؤلاء الأشخاص، أظهر النموذج أنه إذا كان كل شخص في العالم قد شرب فنجانين من القهوة يوميا في عام 2016 ، لكان هناك 452،861 حالة وفاة أقل من سرطان الكبد، ولو شرب الجميع أربعة أكواب، لكان هناك 723،287 حالة وفاة أقل.
وشدد العلماء على أن مقدمي الرعاية الصحية يجب أن يشجعوا السكان على إضافة القهوة إلى نظامهم الغذائي اليومي لحماية أنفسهم من مرض قاتل.
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